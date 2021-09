Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé, ce jeudi 30 septembre, la liste de 27 joueurs sélectionnés pour les trois prochains matchs des Lions de l’Atlas contre la Guinée-Bissau et la Guinée.

Les lions de l’atlas se retrouveront à partir de lundi prochain pour préparer leurs trois prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Vidéo. Rapatriés de Conakry, Les Lions de l’Atlas sont arrivés à Rabat

Par ailleurs, ils affronteront dans une double confrontation la Guinée Bissau, les 6 et 9 octobre, puis la Guinée le 12 du même mois. Trois rencontres des plus importantes et dont le résultat aura sans nul doute une incidence sur la suite du parcours du team national dans ces éliminatoires.

Voici ci-dessous, la liste complète des 27 joueurs:

Gardiens: Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Hatayspor) et Anas Zniti (Raja Casablanca), Sami Tlemcani (Chelsea).

Défenseurs: Soufiane Chakla (OH Louvain), Ghanem Saïss (Wolverhampton), Nayef Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (PSG), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford), Ayoub El Amloud (Wydad de Casablanca) et Samy Mmaee (Ferencváros TC).

Milieux de terrain: Fayçal Fajr (Sivasspor), Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Slim Amallah (Standard de Liège), Ilias Chair (Quenns Park Rangers) Imran Louza (Watford), Abdou Harrou (Sassuolo).

Attaquants: Soufiane Boufal (Angers SCO), Achraf Bencharki (Zamalek), Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Hatayspor).