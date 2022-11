Les États-Unis affrontent ce soir le Pays de Galles en phase de poules du Mondial 2022. L’ambassade des États-Unis au Maroc en a profité pour lancer un appel de soutien aux Marocains sur ses réseaux sociaux.

« C’est votre tour », « Vous êtes avec nous ou avec la Grande-Bretagne ? », a tweeté l’ambassade des États-Unis à Rabat, demandant aux internautes de publier des drapeaux des États-Unis sur la page officielle de l’ambassade de Grande-Bretagne au Maroc.

@USEmbMorocco Great Kingdoms support each other 🇲🇦 👑🇬🇧 المملكات العظيمة كتساند بعضها البعض

La Grande-Bretagne n’a pas tardé à réagir sur les commentaires affirmant que « les grands royaumes se soutiennent ».

Let us know who you’re supporting today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 https://t.co/D3Q0XIuHod

— UK in Morocco (@UKinMorocco) November 21, 2022