La carrière et les exploits de Hakim Ziyech, plusieurs fois élu meilleur joueur d’Eredivisie (championnat hollandais) sont bien connus par tout le monde. Mais avant d’atteindre le sommet, l’international marocain de Chelsea est passé par des hauts et des bas.

Celui qu’on surnommait aux Pays-bas « The Wizard of Ams » sera bien présent pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Hakim Ziyech (29 ans) a su faire ses preuves au sein des plus grands clubs européens. Brillant sur le terrain, il n’en reste pas moins très mystérieux sur sa vie privée. Voici cinq choses que vous ne connaissez (peut-être pas) sur Hakim Ziyech.

Sauvé par Aziz Doufakir

«De Tovenaar» littéralement «le magicien» a failli ne jamais faire carrière dans le football. Encore jeune et déjà très prometteur, Hakim Ziyech perd son père, alors qu’il n’a que 10 ans. Une personne l’en empêchera ; Aziz Doufakir, premier Marocain à évoluer en Eredivisie. Il avait initié le petit Hakim Ziyech, âgé seulement de 7 ans en le faisant rentrer au Reaal Dronten. Doufakir le prendra sous son aile et le mènera vers le chemin de l’excellence, afin aussi de lui éviter de tomber dans la délinquance.

Comme le dit souvent Hakim Ziyech, Doufakir « est comme un père » pour lui. Les deux hommes sont encore très proches. Lorsque Hakim Ziyech avait annoncé sa retraite internationale, Doufakir a été ferme ; « Ziyech va retourner en sélection nationale malgré sa dernière déclaration ».

Un bad boy

«On n’avait pas grand-chose, pas de luxe, il n’y avait pas d’argent et quand tu es jeune, tu veux toujours avoir la même chose que les autres. On a fait beaucoup de choses négatives et on a payé pour tout ce qu’on a fait. J’ai été incarcéré pour plusieurs cambriolages. Le football et la criminalité nous dominaient constamment», confiait le frère de Hakim, Hicham Ziyech.

Bien que le joueur tente bien que mal de se détacher de son image de bad boy, son nom fait souvent les grands titres. En 2020, seulement quelques mois après avoir inauguré son salon de coiffure à Amsterdam, ce dernier est pris pour cible. Faut dire que l’attaquant de Chelsea s’était associé au kickboxeur Aziz Kallah, fils de Said Kallah « qui était actif dans le milieu criminel dans le passé », écrivait le tabloid néerlandais Het Parool.

Un joueur engagé

Élevé dans une fratrie de neuf enfants par sa mère, Hakim Ziyech s’est forgé un fort caractère. Mais derrière sa carapace, le joueur au grand cœur mène souvent des actions caritatives. En 2019, le joueur a remis sa récompense octroyée par la FRMF pour sa participation à la CAN à un hôpital d’oncologie d’Agadir. La même année, la presse fait écho d’un don à hauteur de 2 millions de dirhams fait par le joueur à une entité au Maroc pour la recherche contre le cancer.

Mieux que Chamakh et Boussoufa

Hakim Ziyech a détrôné non seulement Mbarek Boussoufa en tant que meilleur passeur décisif africain, il a aussi fini l’année 2021 en égalant Marouane Chamakh, meilleur buteur marocain en Ligue des champions.

Auteur d’un doublé face au Canada en 2016

En 2016, le Maroc jouait un match amical contre le Canada. Les Lions de l’atlas s’étaient imposé 4-0, grâce à un doublé de Hakim Ziyech.