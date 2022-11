A bientôt 24 ans, Achraf Hakimi fait partie depuis une année, des recrues les plus onéreuses du PSG. Rapide et polyvalent, l’international latéral droit fait de plus en plus parler de lui. Voici cinq choses que vous ne connaissez peut-être pas sur Hakimi.

Né à Madrid en 1998, le Lion de l’Atlas a la double nationalité et aurait pu jouer avec la Roja. Mais dès l’âge de 17 ans, il décline la proposition espagnole afin de rejoindre le Maroc. Il est sélectionné pour la première fois à 18 ans. Pour les qualifications de la Coupe du monde de 2018, il est titularisé et devient le troisième joueur le plus jeune de cette compétition. Le talent, il en a toujours eu… à 7 ans, seulement, le joueur commence sa formation au Real Madrid. Il devient joueur professionnel le 1er octobre 2017, grâce à Zinédine Zidane, mais aussi à un coup du destin: un problème cardiaque qu’a eu Dani Carvajal, contraint alors de lui laisser sa place.

Un an plus tard, il intègre le Borussia Dortmund, un des prêts les plus concluants et éblouissants du football moderne. C’est lors de la saison 2020-2021 qu’il joue pour l’Inter Milan. Le 6 juillet 2021, il est transféré au Paris Saint-Germain (PSG).

Il a failli jouer pour l’OM

Lors de ses débuts, peu de clubs de football ont cru en Achraf Hakimi, surtout après sa saison de 2017-2018, jugée trop courte. L’international, n’avait joué que 17 matchs en une saison entière. Hormis le Dortmund, c’est un autre club qui voulait s’offrir ses services. Il s’agit de l’Olympique de Marseille (OM).

« Achraf, on avait parlé avec lui. Mais il était jeune, a confessé sur le plateau de Phocéen, le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, revenant sur les contacts avec le joueur datant de l’été 2018. Et on avait pensé qu’avec un championnat plus physique comme le nôtre, il allait avoir besoin d’un temps d’adaptation. Finalement, il s’est imposé à Dortmund ». Et l’OM a non seulement raté une bonne recrue, mais il l’a laissé filer à son un éternel rival, le PSG.

L’un des joueurs les plus rapides au monde

Achraf Hakimi est le joueur le plus rapide de l’histoire de la Boundesliga. Le 17 septembre 2019, contre le RB Leipzig, il a atteint une pointe de vitesse de 36,20 km/h, faisant de lui le joueur le plus rapide jamais enregistré dans l’élite allemande depuis le début de la collecte de données détaillées en 2011. Il a réussi par la suite à battre son propre record durant la même saison, il a réussi à atteindre 36,49 km/h contre l’Union Berlin. Suite à ses performances incroyables, il est aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs de foot les plus rapides.

Et avec une vitesse de 36,49 km/h, le latéral droit marocain Achraf Hakimi est le quatrième joueur le plus rapide au monde devant son coéquipier, le champion du monde 2018, Kylian Mbappe (36,08 km par heure) et derrière l’international espagnol Adama Traoré, attaquant aux Wolverhampton Wanderers (36,6 km/h), indiquent les données du réseau de statistiques Opta.

Un footballeur polyvalent

L’international marocain peut jouer à pratiquement tous les postes. Depuis son arrivé au PSG, il avait déclaré qu’il pouvait même faire gardien. «A quel poste je préfère jouer ? Là où ce sera le mieux pour l’équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m’en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c’est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, mettrai les gants !», avait-il affirmé. «J’étais attaquant quand j’ai commencé à 6 ou 7 ans, à 14 ou 15 ans, j’étais sur l’aile, puis à 16 ou 17 ans, je suis passé latéral».

Un étonnant palmarès

Achraf Hakimi a remporté la Ligue des Champions à l’âge de 19 ans. Il a aussi remporté la Supercoupe d’Espagne de l’UEFA, la coupe du monde avec le Real, la Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern avec Dortmund et a fini deux fois vice-champion de Boundesliga, dont la saison 2018-2019. Il a pareillement reçu le prix du meilleur jeune espoir africain pour l’année 2018/2019.

2e marocain ayant remporté la Champions League ?

Contrairement à ce qu’on croit, Achraf Hakimi n’est pas le premier marocain à avoir remporté la Champions League. En 1995, Tarik Oulida a été le premier à remporter le titre de champion d’Europe avec l’Ajax. Mais Achraf Hakimi reste quand même le premier jeune joueur marocain à avoir remporté cette compétition et aussi le premier marocain à avoir gagné la Coupe du monde des clubs.