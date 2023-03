MMA: retour gagnant pour Jon Jones, champion UFC des lourds 

En deux minutes seulement, le temps d’un étranglement appliqué sur le Français Ciryl Gane, l’Américain Jon Jones a réussi son grand retour dans les arts martiaux mixtes après trois ans d’absence, pour devenir champion UFC des lourds, samedi à Las Vegas (Nevada).

Cette victoire par soumission dans le premier round lui offre une ceinture dans une deuxième catégorie, après dix années de domination quasi incontestée en mi-lourds. A 35 ans, Jon Jones revient dans la lumière, après avoir plutôt affiché son côté sombre ces dernières années, avec un casier mêlant drogue, conduite en état d’ébriété, violences domestiques et dopage.

« Ça fait un moment que je travaille pour cet accomplissement. Il y a eu beaucoup de détracteurs qui pensaient que je ne reviendrais jamais… J’ai été fidèle à mon objectif et à mon ambition », a déclaré Jon Jones.

Il a pourtant encaissé le premier, quand Gane, quelque peu maladroitement, a envoyé un coup de pied dans la zone de ses parties génitales. L’Américain en a grimacé de douleur et le Français, qui avait brandi un drapeau tricolore sur son trajet vers l’octogone quelques instants plus tôt, de récolter des « USA! USA! » de la part du public survolté de la T-Mobile Arena.

Le tout sous les yeux de la star du MMA Conor McGregor et de l’acteur Jake Gyllenhall, qui a « combattu » dans l’octogone plus tôt dans la journée, pour les besoins de « Road House », remake d’un film d’action des années 1980 avec Patrick Swayze. La veille, il avait déjà animé la pesée, en montant lui-même sur la balance, torse nu et très affuté.

Puis Jones, dont une des grandes forces se caractérise par ses talents de lutteur, a réussi à piéger Gane, en l’amenant au sol. Et, avec toute son expérience, il n’a pas manqué d’en terminer, obligeant son adversaire à demander à l’arbitre de stopper le combat, après 124 secondes exactement.

« J’avais la conviction que si j’amenais Gane au sol, ce serait assez facile pour moi. On ne sait jamais avec le pied-poing. Vous pouvez prendre un coup… », a commenté le vainqueur.

Le vaincu, lui, ne décolérait pas contre lui-même. « Je suis énervé. On m’a accordé cette chance de combattre, j’avais peu de temps pour me préparer, mais avec mon équipe on a beaucoup travaillé pour ce moment. Et je n’ai pas eu les bons réflexes durant le combat. Tout est décevant. Je suis vraiment en colère. »

Il faut dire qu’il a offert à Jones une victoire, la 28e en 29 combats, qui n’aura pas été la plus dure de sa carrière. Quant à la seule défaite de l’Américain, elle résulta d’une disqualification en 2009, face à Mark Hamill, qu’il dominait pourtant largement.

Tant et si bien que, contrairement à ce qu’indique son palmarès, Jones s’estime encore « invaincu dans la cage ». Et sa démonstration de force ne peut que conforter les nombreux observateurs qui le considèrent comme le plus grand combattant de tous les temps.

Agé de 32 ans, Gane concède lui sa deuxième défaite en 13 combats. Et si sa première tentative de monter au sommet du MMA, treize mois plus tôt, avait été mise en échec pour pas grand-chose, par le Camerounais Francis Ngannou, qui a depuis décidé de délaisser l’octogone pour la boxe, cette fois il n’y pas eu photo.

« C’est une vraie défaite, ma première vraie défaite. Celle contre Francis n’était pas incontestable. Celle-ci fait vraiment mal. Mais elle est déjà derrière moi, je dois aller de l’avant et je vais retourner direct à la salle », a-t-il affirmé.