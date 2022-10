Dépossédé de son titre pour 200 g de trop, le Brésilien Charles Oliveira affronte samedi à Abou Dhabi le Russe Islam Makhachev pour tenter de reconquérir la ceinture des poids légers de l’UFC, au cours d’une soirée présentée comme le plus gros événement de MMA de l’année.

70,5 kg au lieu des 70,3 autorisés: lors de son dernier combat en mai dernier, Charles « Do Bronx » Oliveira entrait dans l’histoire des arts martiaux mixtes en devenant le premier champion de l’UFC à perdre sa ceinture lors de la pesée, avant même d’avoir pénétré dans l’octogone. Malgré sa victoire contre l’Américain Justin Gaethje, il était déchu de son titre.

« Le champion a un nom et son nom est Charles Oliveira », disait alors celui qui a connu bien d’autres épreuves au cours de sa vie.

Né dans une favela près de Sao Paulo, hospitalisé deux ans pendant son enfance et longtemps critiqué pour un mental jugé fragile en début de carrière, Oliveira a mis plus de onze ans à devenir l’un des champions les plus dominants de l’UFC. A 33 ans, il détient aujourd’hui le record du plus grand nombre de soumissions et de finitions.

Samedi à Abou Dhabi, le Brésilien invaincu depuis 2017 s’est donné pour mission de réparer ce qu’il a ressenti comme une injustice.

Mais face à lui se dresse Islam Makhachev. La « hype » est immense autour du combattant russe, annoncé comme l’héritier de Khabib Nurmagomedov, l’ancien roi invaincu de la catégorie.

Mêmes origines daghestanaises, mêmes capacités au sol et même collier de barbe, les deux combattants ont grandi ensemble, et Makhachev, classé N.4 mondial, s’entraîne désormais sous les ordres de Nurmagomedov. A 31 ans, son objectif est clair: décrocher la ceinture pour succéder à son mentor et ami.

– Deux ceintures en jeu –

Le combat entre ces deux spécialistes du combat au sol s’annonce donc intense, mais la carte de cet UFC 280 propose aussi d’autres duels de prestige. Les spectateurs de l’Etihad Arena auront en effet droit à un deuxième combat pour une ceinture, celle des poids coqs.

L’Américain Aljamain Sterling, alias « Funk Master », espère ainsi prolonger son règne en affrontant le N.2 de la catégorie, son compatriote TJ Dillashaw, ancien double champion.

Juste avant ce choc, le challenger N.1 de cette même catégorie, le Russe Petr Yan, aura affronté l’Américain Sean O’Malley (N.11).

Enfin, en ouverture de la carte principale, la Française Manon Fiorot, invaincue et en progression constante depuis ses débuts à l’UFC, défie la N.1 des poids mouches, l’Américaine Katlyn Chookagian. Une victoire lui donnerait l’opportunité de combattre pour le titre dès son prochain combat.