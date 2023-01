L’un est auréolé de son récent titre de champion du monde, l’autre a choisi une retraite dorée en Arabie saoudite: deux légendes vivantes du football, l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, se retrouvent jeudi à Ryad lors d’un match de gala entre le Paris SG et une sélections des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr.

La longue rivalité sur les pelouses d’Espagne et d’Europe de Messi et Ronaldo est aussi une bataille de chiffres:

S’il ne faut qu’un trophée, c’est la Coupe du monde, enlevée par l’Argentine de Lionel Messi en décembre au Qatar. Mais son premier titre majeur date de 2005 avec la Coupe du monde des moins de 20 ans. En 2008, il remporte le tournoi olympique à Pékin mais a dû attendre 2021 pour enlever la Copa America. En club, il a remporté 10 titres de Liga avec le FC Barcelone et un titre de champion de France.

Ronaldo a à son palmarès un titre de champion d’Europe (2016) et de vainqueur de la Ligue des nations (2019). Sa carrière en clubs est plus foisonnante avec sept titres de champions avec trois équipes différentes (trois avec Manchester United, deux avec le Real Madrid, deux avec la Juventus Turin).

Ronaldo a remporté cinq fois la Ligue des champions (2008 avec United et 2014, 2016, 2017, 2018 avec le Real) contre seulement quatre à Messi au Barça (2006, 2009, 2011, 2015).

Les deux hommes se sont aussi rencontrés cinq fois en Ligue des champions, avec deux victoires pour Messi et une seule pour Ronaldo (pour deux nuls). Le Manchester United de Ronaldo avait éliminé le FC Barcelone en demi-finales de la C1 en 2008, pour leurs premiers face-à-face sur la scène internationale. Messi avait pris sa revanche en finale de l’édition suivante en s’imposant 2-0 (avec un but inscrit).

Des batailles serrées

Depuis 14 ans, Messi et Ronaldo trustent le trophée du Ballon d’Or et seuls deux autres joueurs (Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022) ont réussi à s’immiscer dans le palmarès. La « Pulga » mène la danse avec sept trophées (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) contre cinq au Portugais (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Le nombre de victoires pour l’Argentin, lors des 35 confrontations en face-à-face toutes compétitions confondues, contre 10 pour le Portugais (pour 9 matches nuls). Messi a inscrit 22 buts lors de ces rencontres, contre 19 à Ronaldo.

Ronaldo est co-détenteur du record mondial de sélections en équipe nationale, avec le Koweïtien Bader Al-Mutawa. Le Portugais est aussi le meilleur buteur de l’histoire en équipe nationale toutes sélections confondues avec 118 buts marqués, un autre record.

En marquant avec Manchester United son 807e but en match officiel en mars, Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record mondial en dépassant les 805 du Tchèque Josef Bican, selon la Fifa. Avec 140 buts, l’attaquant portugais est aussi le meilleur marqueur de l’histoire de la Ligue des champions (tour préliminaire exclu).

Il est devenu lors de l’Euro en 2021 le meilleur buteur de l’histoire de la compétition continentale (14 buts en cinq participations, un autre record).

En Coupe du monde, il est devenu au Qatar le premier joueur à avoir marqué un but dans cinq éditions du tournoi. Messi pour sa part a inscrit 794 buts depuis ses débuts professionnels en 2004, dont 672 en 17 saisons avec le Barça, et 98 avec la sélection argentine (172 capes).