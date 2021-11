Lionel Messi vient de confier à la presse catalane qu’il souhaitait retourner à Barcelone à la fin de sa carrière.

Le quotidien catalan Sport a publié, dimanche 31 octobre 2021, sur les réseaux sociaux une partie de l’entretien qu’il a réalisé dernièrement avec Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or, joueur du PSG depuis l’été dernier, n’a pas caché son envie de revenir un jour au FC Barcelone. Il veut « aider » le club dont il a porté les couleurs pendant 17 ans en tant que « secrétaire technique ».

Foot: Di Maria pressent « plus de pression » sur le PSG avec l’arrivée de Messi

Lorsqu’il lui a été demandé s’il souhaitait retourner dans le club catalan, le joueur a répondu: « Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club dans ce qui peut être utile, et que si je peux ajouter un plus et aider le club à aller bien alors je le ferais. J’adorerai être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera ailleurs ».

#MessiConSPORT🗞 🚨Avance de la entrevista exclusiva a Leo Messi 🔵🔴 ¿Le gustaría volver al Barça? ▶️ https://t.co/B3HkgqqsWu pic.twitter.com/mWdF9Sf9Dv — Diario SPORT (@sport) October 31, 2021

« S’il y a une possibilité, j’aimerais apporter ma contribution de nouveau car c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’il continue à bien se porter, qu’il continue de grandir et qu’il continue d’être l’un des meilleurs du monde », a ajouté Messi.