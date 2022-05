« Mbappé, c’est déjà oublié, ça ne fait rien, le Real a fait une saison parfaite », a déclaré le dirigeant des Merengue sur la chaîne espagnole Movistar +, une semaine après avoir manqué de recruter le prodige français, qui a prolongé avec le Paris SG jusqu’en 2025.

« Le Real continuera à travailler pour attirer les meilleurs joueurs », a ajouté l’emblématique président madrilène bien déterminé à prouver que cette occasion manquée ne laissera aucune trace sur l’image, l’ambition et le prestige du club espagnol qui a retrouvé le toit de l’Europe.

« Je suis content, on a lutté et travaillé durant toute la saison pour arriver à cette situation, a célébré Pérez. En Ligue des champions, on a eu de la chance, ou de la malchance au début, parce qu’on a dû affronter toutes les équipes difficiles, mais on a réussi à s’imposer contre tous. »