Selon la préfecture de police de Tétouan, 33 personnes ont été arrêtées pour les violences enregistrées dans la ville en marge du match qui a opposé le WAC au MAT.

Le bilan de la police est tombé. Dans un communiqué diffusé dans la soirée, la Wilaya de police de Tétouan a indiqué que ses services ont procédé à l’arrestation de 33 personnes, à l’issue des actes de vandalisme survenus en marge d’un match de la Botola.

Parmi les détenus, deux mineurs soupçonnés d’être impliqués de possession d’armes et d’outils tranchants et leur utilisation pour causer des dommages matériels à des biens publics et privés, ainsi que de jets de pierres.

Des supporters du Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca avaient semé la terreur, dimanche à Tétouan, avant la rencontre qui a oppose leur équipe au Moghreb Atlético Tetuán (MAT), pour le compte de la 11e journée du championnat marocain.

29 personnes ont été blessées lors de ces actes de vandalisme, dont 10 policiers, a fait savoir la Wilaya. Ils ont été transférés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Des armes blanches saisies

Des interventions policières ont été menées avant, pendant et après le match. Elles ont permis la saisie de plusieurs armes blanches de différentes tailles, qui étaient en possession de plusieurs supporters. Ils sont soupçonnés de les avoir utilisé à des fins d’émeutes et de violences sportives, en plus d’avoir causé des pertes matérielles à un certain nombre de véhicules privés, ainsi que deux voitures de police et un bus public.

Les suspects font l’objet d’une enquête judiciaire diligentée par la police judiciaire de Tétouan, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les actes criminels qui leur sont imputés.

Le WAC s’est largement imposé contre le MAT, sur le score de 0 à 3. L’arbitre a dû interrompre la rencontre à la 58e minute à cause d’incidents entre supporters dans le stade, avant de reprendre le match sept minutes après.