Le retrait des billets du match retour qui mettra aux prises le Maroc et la RD Congo, le 29 mars au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte du dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial 2022 de football, débutera lundi au niveau des guichets déjà fixés, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La vente de ces billets s’est effectuée via le portail électronique officiel www.frmf.ma, ajoute la même source.

Il s’agit des guichets suivants:

– Casablanca:

Complexe Benjelloun, Complexe Oasis, Complexe Etoile Sportive de Casablanca, stade des Roches noires. – Rabat : Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan et Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. – Horaires d’ouverture des guichets :

Matinée de 9h00 à 13h00. Après midi de 14h00 à 19h00.

La Fédération insiste sur l’obligation de présenter la Carte d’identité nationale électronique (CNIE) aux guichets et de présenter le récépissé de vente pour les opérations d’achat effectuées via internet. Réitérant ses remerciements au public marocain pour ce grand engouement pour l’achat des billets et son soutien inconditionnel aux Lions de l’Atlas, la FRMF tient à préciser que les supporters mineurs seront interdits d’entrée au stade sauf si ils sont accompagnés. Ces deux personnes devront être munies chacune de leurs billets.