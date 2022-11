A l’issue du match Maroc-Croatie, le sélectionneur national Walid Regragui a déclaré que les Lions de l’Atlas se sont confrontés à une grande et belle équipe, regrettant un manque d’audace en attaque.

«Sincèrement on a joué contre une grande et belle équipe. Ils ont un milieu de terrain très fort. On a essayé d’être en bloc, mais on les a trop respecté par moment», a concédé le coach.

«Les joueurs étaient un petit peu fatigués à la fin, mais ça reste un bon résultat», s’est-il félicité.

Assurant qu’il cherchait la victoire, Regragui a révélé qu’il voulait imposer un certain rythme aux Croates sauf qu’il s’est heurté à un adversaire très fort en possession de balle. « Ils ont d’excellents joueurs dans le milieu de terrain, ils ont réussi à garder le ballon et à nous faire courir davantage ».