2021 a été marquée par l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo. Si le sport national a déçu en se contentant d’une seule médaille d’or, l’année n’a pas été si catastrophique. Il y a eu des exploits sportifs inédits dans des disciplines comme le Ski Alpin ou le sport moto et des sacre dans le football avec notamment la Coupe de la CAF, gagné par le Raja.

Quand les Lions de l’Atlas rugissent…

S’il fallait retenir une performance en 2021, c’est celle des Lions de l’Atlas en éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Du jamais vu. Un parcours sans faute. L’équipe du Onze national a d’ailleurs été l’une des premières sélections à décrocher la qualification pour les barrages du Mondial 2022. Du travail bien fait. Les Lions de l’Atlas n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Avec 14 buts marqués en quatre rencontres, ils ne sont devancés que par l’Algérie (19 buts) au classement des attaques les plus prolifiques. Et avec un seul but encaissé, l’équipe du Maroc s’est montrée efficace. Si le jeu n’a pas séduit, le résultat est au rendez-vous. Dès janvier, les protégés de Vahid Halilhodzic entament la Coupe d’Afrique des Nations. À 11 jours du coup d’envoi de la CAN, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février, l’équipe nationale a effectué sa première séance d’entraînement au complexe sportif Mohammed VI.

Compétition arabe: le Raja de Casablanca s’adjuge la Coupe Mohammed VI Après avoir gagné la Coupe de la CAF, les Verts ont brillé en compétition arabe. Ainsi, le Raja de Casablanca a remporté en août le titre de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions, en battant l’Ittihad de Jeddah aux tirs aux buts au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Ilias Haddad (5e), Grâce à cette victoire, le Raja de Casablanca s’adjuge ainsi son deuxième titre de la Ligue arabe des clubs après celui de 2006 aux dépens de l’équipe égyptienne d’ENPPI (2-1 en match aller, 0-1 au retour). Il s’agit du deuxième club marocain qui gagne le titre de cette compétition après le sacre de son rival, le Wydad de Casablanca, en 1989, qui a battu les Saoudiens d’Al Hilal par 3 buts à 1 au stade El Harti à Marrakech.

Championnats de Ski nautique: Kamil Belmrah double médaillé en or

Il s’appelle Kamil Belmrah. Et son exploit est passé un peu inaperçu. Tous les regards étaient alors braqués sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Aux championnats d’Europe et d’Afrique 2020 et 2021 tenus simultanément à Madrid les 04 et 05 août, Kamil Belmrah a remporté la médaille d’or de ski nautique (Slalom). L’athlète a ainsi a porté les couleurs du Maroc au sommet du podium en décrochant deux médailles d’or dans l’épreuve du Slalom des 17 ans. Premier africain à décrocher l’or dans cette discipline, l’athlète marocain avait déjà remporté la médaille d’argent aux prestigieux masters mondiaux de ski nautique qui se sont déroulés les 29 et 30 mai à Callaway Gardens, aux États-Unis. Organisée par le Comité Européen de « l’International Waterski & Wakeboard Federation » et regroupant les sections Europe et Afrique, cette compétition a regroupé du 31 juillet au 08 août à Sesena, en Espagne, les trois tranches d’âges des jeunes athlètes (U14, U17 et U21) pour concourir aux Championnats d’Europe et d’Afrique au titre des saisons 2020 et 2021. Les épreuves du Championnat d’Europe et d’Afrique de ski nautique 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la pandémie, les épreuves ont été reportées à 2021.

JO Tokyo 2020: l’athlétisme sauve l’honneur du Maroc

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, organisés 23 juillet 2021 au 8 août 2021, le Maroc a aligné pas moins d’une cinquantaine d’athlètes engagés dans 18 disciplines sportives. Et pourtant, nos sportifs peinaient à accéder aux phases finales. De la boxe à la lutte en passant par l’escrime ou encore le judo, les concurrents marocains tombaient les unes après les autres comme des mouches. A un moment, tout le monde craignait que le Maroc allait rentrer bredouille. C’était sans compter sur l’athlétisme qui, une fois encore, sauve la mise. Et c’st l’athlète marocain, Soufiane El Bakkali, vainqueur du 3.000 m steeple qui a offert au Maroc son unique médaille d’or.

Botola 2020-2021: Le Wydad sacré champion

Le Wydad de Casablanca s’est offert cette année le trophée du championnat national de football au titre de la saison 2020-2021 lors d’une cérémonie organisée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec peu de monde, Covid oblige. Le WAC s’est assuré le titre de champion à trois journées de la fin de Botola en s’imposant face au Mouloudia d’Oujda sur le score de 2 buts à 0 en match disputé le 14 juillet sur la pelouse du stade d’honneur d’Oujda. Avec ce sacre, le Wydad détient le record de titres de championnat depuis la fondation de la FRMF en 1956, suivi de son rival le Raja Casablanca et de l’AS FAR (12 titres chacun).

Taekwondo: le Maroc termine 1er aux championnats d’Afrique

Aux Championnats d’Afrique de taekwondo, organisé en mai à Dakar, l’équipe marocaine a réalisé une belle moisson avec un total de 13 médailles et 789 points, terminant ainsi premier au classement général de cette compétition continentale. Avec 3 en or, 6 médailles d’argent et 4 de bronze, le Maroc a donc marqué les esprits lors de ces Championnats d’Afrique de taekwondo devançant ainsi l’Egypte et la Côte d’Ivoire. Chez les femmes, le Royaume occupe également le premier rang au classement des médailles, avec 2 médaille d’or, 3 d’argent et une de bronze, et chez les hommes, les taekwondoïstes marocains ont fini troisièmes au classement avec une médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze.

Athlétisme: Soufiane El Bakkali assure au meeting de Florence

Avant de reporter l’unique médaille du Maroc aux JO de Tokyo, l’athlète marocain Soufiane El Bakkali a réalisé la meilleure performance mondiale (MPM) de l’année sur 3000 m steeple, lors du meeting de Florence en Italie, organisé en juin et comptant pour la ligue de Diamant. L’athlète marocain a signé un chrono de 08 min 08 sec 54/100è, devant l’Ethiopien Bikila Tadese Takele (08 :10.56), alors que l’autre marocain Mohamed Tindouft a complété le podium (08 :11.65). « Je suis très heureux de cette victoire. La prochaine course aura lieu à Monaco. J’espère descendre sur la barre des 8 minutes », a réagi l’athlète marocain à l’issue de sa performance. Les prémices de la médaille d’or étaient déjà là.

Hakim Ziyech remporte la Champion’s League avec Chelsea

L’international marocain Hakim Ziyech, évoluant au poste d’ailier polyvalent au Chelsea FC, a inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue des Champions d’Europe en devenant le deuxième joueur marocain à remporter la prestigieuse coupe, après son compatriote Achraf Hakimi, vainqueur de ce trophée avec le Real Madrid en 2018. Les Blues ont remporté leur deuxième ligue des champions, samedi soir, en prenant le dessus (1-0) sur Manchester City en finale au stade Dragao à Porto, grâce au but marqué par le jeune international allemand Kai Havertz à la 42è minute. L’international marocain est également devenu le quatrième joueur arabe à remporter le titre de la LDC, après l’Algérien Rabah Madjer en 1987 avec le FC Porto, l’Egyptien Mohamed Salah avec Liverpool en 2019 et Achraf Hakimi avec le Real Madrid. Deux autres joueurs marocains ont déjà joué la finale de la LDC, à savoir, Redouane Hajri avec l’équipe portugaise du Benfica et Mehdi Benatia avec la Juventus d’Italie.

Les Verts gagnent la Coupe de la CAF

Il s’agit de l’un des moments de forts de cette année. On est en juillet. L’équipe du Raja s’était séparée de son entraineur Jamal Sellami, il y a quelques mois. Pourtant même réduits à 10, les Verts n’ont pas tremblé face à la JS Kabylie lors de la final de la 18e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Devant 12 000 spectateurs réunis à Cotonou, au Bénin, des Rajaouis solides se sont imposés face à des Kabyles volontaires mais trop approximatifs pour gagner. Les buts du Raja ont été marqués par Sofiane Rahimi (5e) et Ben Malongo (14èe), alors que Zakaria Boulahia a réduit le score pour le club algérien (46e). Il s’agit du troisième titre glané par les verts dans cette compétition, après leur sacre en 2003 et 2018, aux dépens, respectivement, de Coton Sport du Cameroun et Vita Club de la RD Congo.

Un Marocain s’illustre au Rallye du Maroc en catégorie moto

Lors de sa première participation au Rallye du Maroc, Amine Echiguer, le jeune pilote marocain remporte son premier titre majeur en rallye-raid. La victoire d’Amine Echiguer à la 21e édition du Rallye du Maroc a surpris tout le monde car il s’agit de sa première participation à un Rallye. Cela lui a permis de s’affirmer parmi les plus grands noms internationaux de la discipline. Rappelons qu’Amine Echiguer a baigné dans les sports mécaniques depuis son plus jeune âge. Du jet-ski puis à la moto où il s’illustre plusieurs fois en tant que champion du Maroc. En 2019 il décide de se préparer au Rallye et obtient le soutien de l’OCP. Il s’impose une hygiène de vie et un programme sportif digne des plus grands athlètes et profite du confinement pour doubler son volume d’entrainement. Ses efforts sont récompensés, car il s’impose avec 51 minutes d’avance sur ses poursuivants au Rallye du Maroc. Malgré une chute et des pénalités, il a tenu la barre haute à tous ses adversaires et confirme ainsi sa stature internationale, lui qui s’est déjà illustré plusieurs fois en Europe.