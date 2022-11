L’exploit de l’Arabie saoudite face à l’Argentine (2-1), un signe pour la suite du Mondial? « Il y aura d’autres surprises », a averti mardi le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, avant l’entrée en lice mercredi des Diables rouges contre des Canadiens qui n’auront « rien à perdre ».

« Préparation plus courte »

Roberto Martinez: « Il y aura d’autres surprises dans ce tournoi, en partie parce que la préparation est plus courte. Nous l’avons vu aujourd’hui avec l’Argentine, mais tous les joueurs sont très conscients du niveau qu’il faut pour gagner un match, donc ça ne m’inquiète pas. Nous devons utiliser l’expérience que nous avons déjà emmagasinée pendant les précédentes Coupes du monde ».

Jan Vertonghen (défenseur central de la Belgique): « La dernière fois (au Mondial-2018, ndlr), on était plus sereins. On avait plus de temps pour se préparer (…) Ici tout s’est passé un peu trop vite ».

Lukaku « peut-être prêt » dès le Maroc

Roberto Martinez: « Nous avons 25 joueurs en bonne santé pour demain. Romelu Lukaku est le seul qui n’est pas en bonne santé: il progresse, il s’est entraîné hier (lundi, ndlr) séparément, nous sommes confiants.

« Je ne sais pas encore quand il va pouvoir jouer, si ce sera pour le deuxième (contre le Maroc dimanche, ndlr) ou le troisième match (contre la Croatie le 1er décembre, ndlr). Les médecins disent plutôt le troisième, mais le joueur sent qu’il sera peut-être prêt pour le deuxième ».

Hazard « doit travailler dur » mais sera titulaire

Roberto Martinez: « Eden Hazard, depuis deux ans, il n’a pas beaucoup joué, mais quand il arrive en équipe nationale la situation est très différente. C’est notre capitaine, nous le connaissons, nous sommes plus forts quand Eden Hazard est dans le vestiaire.

Lire aussi : Mondial 2022: mordante, la Tunisie accroche le Danemark

« Il a l’expérience et il n’a jamais perdu son talent: comme tout joueur, il doit travailler dur pour mériter sa place. Eden Hazard sera capitaine demain et il commencera le match ».

Le Canada, une « génération spéciale » et « sans pression »

Roberto Martinez: « Le Canada a fini en tête de son groupe (de qualification, ndlr) devant les Etats-Unis et le Mexique: ça veut dire qu’ils ont une très bonne équipe, nous savons que c’est une génération très spéciale ».

« Nous devons apprendre de notre match contre le Panama en 2018 (3-0 lors du premier match de poule, avec trois buts en deuxième mi-temps, ndlr). C’était un match similaire, face à une équipe qui ne s’était jamais qualifiée pour une Coupe du monde, qui avait une dynamique, aucune pression. Ils étaient là pour jouer et se faire plaisir, et c’est dangereux dans le foot d’affronter une équipe qui n’a rien à perdre. Je crois que le Canada est le mieux placé pour ce match ».

L’objectif ? « Nous avons trois matches »

Roberto Martinez: « En général, quand vous vous qualifiez, à chaque fois vous pensez que vous pouvez aller loin. Mais maintenant que nous sommes ici, nous devons être plus pragmatiques: nous avons trois matches devant nous, et il y a deux Coupes du monde au sein d’une Coupe du monde. D’abord, il y a la phase de groupes, et la deuxième Coupe du monde commence à partir des huitièmes.

Le brassard « One Love »: « une triste situation », déplore Vertonghen

Jan Vertonghen: « Je ne me sens pas à l’aise à l’idée de parler de ça. Ça en dit assez, je pense. J’ai peur de ne pas être sur le terrain demain (mercredi) si je dis quelque chose par rapport à ça. C’est une triste situation que j’espère ne plus jamais connaître: ce n’est pas bon pour le foot et ce n’est pas bon pour nous ».