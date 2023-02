Le transfert de Ziyech mis en échec, Sabiri annoncé à la Fiorentina… Le mercato hivernal nous a tenus en haleine jusqu’à la dernière minute. Tour d’horizon des tops et flops des transferts (ou non) des joueurs internationaux marocains pour cette saison.

Les tops

Azzedine Ounahi, nouvellement marseillais

Après plusieurs semaines, la rumeur s’est finalement confirmée. Le numéro 8 des Lions de l’Atlas fait désormais partie de l’Olympique marseillais. Plusieurs clubs européens convoitaient le milieu de terrain d’Angers SCO. Ce dernier a finalement choisi l’OM pour quatre ans et demi et pour un montant qui serait de 10 millions d’euros selon plusieurs médias. Il rejoint ainsi son compatriote Amine Harit, dans le club olympien depuis 2021.

«Le joueur de 22 ans montre l’étendue de son talent: une aisance technique couplée à un gros volume de jeu, lui permettant de créer le danger par ses courses et ses dribbles», s’était réjoui l’OM dans son communiqué.

Ounahi s’est illustré dans le dernier mondial au Qatar, jusqu’à surprendre l’entraîneur espagnol qui l’avait mentionné dans une conférence de presse après la rencontre entre les deux pays qui a mené à la défaite de l’équipe ibérique.

Selim Amallah, accueilli en Liga

Le Real Valladolid a conclu un accord avec le Standard de Liège pour la signature de l’international marocain pour quatre saisons et demie, jusqu’au 30 juin 2027. Mis sur la liste de réserve du club belge, le milieu de terrain s’offre une porte de sortie plus qu’honorable et s’engage dans une compétition plus relevée que le championnat belge.

Abdelhamid Sabiri, le transfert discret

Après avoir brillé lors du Mondial 2022 au Qatar avec les Lions de l’Atlas en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre la Belgique, Abdelhamid Sabiri a été dans le viseur de nombreux clubs européens. Et c’est finalement la Fiorentina qui a conclu un accord avec la Sampdoria pour s’offrir les services de l’international marocain qui rejoint ainsi son compatriote Sofyan Amrabat. Un contrat de prêt négocié en toute discrétion jusqu’à son annonce le dernier jour du mercato, le 31 janvier, pour environ trois millions d’euros, jusqu’en juin 2026.

Les flops

Hakim Ziyech, le Paris perdu

C’est le coup de théâtre de ce mercato. Alors que l’attaquant de Chelsea était attendu au Paris Saint-Germain, le club anglais a fait capoté le transfert de l’attaquant néerlendo-marocain en envoyant par trois fois les mauvais documents du contrat, dépassant l’heure limite du 31 janvier à minuit. Après un suspens de quelques heures, la Ligue de football professionnel (LFP) a finalement rejeté le recours du club parisien en raison d’un contrat transmis trop tardivement. Ziyech se voit donc contraint de rester à Chelsea au moins jusqu’au prochain mercato, à moins de se tourner vers des pays dont les marchés sont encore ouverts pour quelques jours. C’est le cas par exemple de la Suisse ou de la Turquie.

Sofiane Boufal, retour au Qatar

Le numéro 17 de la sélection marocaine ne s’attendait sans doute pas à revenir si tôt dans le pays qui l’a propulsé sur le devant de la scène footballistique lors du récent Mondial. Le club français d’Angers SCO a annoncé, lundi, un «accord de principe» avec la formation qatarie d’Alrayyan SC pour le transfert de Sofiane Boufal. Confirmé le lendemain par le club qatari, la nouvelle a créé la surprise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé leur déception, qualifiant le choix du joueur de 29 ans de «gâchis», le voyant atterrir plutôt dans un club européen.

Sofyan Amrabat, trop cher pour le FC Barcelone

Selon le média catalan Mundo Deportivo, le Barça avait convenu initialement avec la Fiorentina d’un prêt avec option d’achat pour ramener le milieu de terrain marocain de 26 ans. Mais à la dernière minute, la Viola a demandé un transfert direct, «ce qui est inabordable» pour le FC Barcelone en raison du fair-play financier. Concrètement, il est interdit aux clubs engagés dans une compétition européenne de dépenser plus d’argent qu’ils n’en gagnent. Plusieurs médias espagnols assuraient que le Barça avait proposé trois millions pour le transfert, en plus de 37 millions pour une option d’achat l’été prochain. Ce montant n’a pas convaincu le club italien, au grand dam du joueur.

Yahia Attiat-Allah, retenu pour le Mundialito

Le président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri, et les responsables de Montpellier, n’ont pas trouvé d’accord concernant le transfert de l’international marocain Yahya Attiat-Allah. Alors que le club de ligue 1 voulait s’assurer les services de l’arrière gauche des Rouges contre une somme avoisinant six millions de dirhams (MDH) (un peu plus de 500 000 euros), le président du Wydad a exigé plus de 10 MDH.

Après quelques jours, le club français a accepté de payer la somme exigée par Naciri, mais ce dernier a ajouté une nouvelle condition: «payer avant la visite médicale», rapportent plusieurs sources médiatiques. Les responsables de «La Paillade» ne l’ont pas acceptée. Selon des sources médiatiques, Naciri aurait agi ainsi pour garder le joueur pendant le Mundialito.