L’on sait depuis plusieurs semaines que Hakim Ziyech pourrait quitter Galatasaray lors de ce mercato hivernal. Voici les clubs qui pistent l’international marocain.

Entre Hakim Ziyech et Galatasaray le divorce pourrait être consommé dans quelques jours. En effet, le Lion de l’Atlas pourrait plier bagage dès l’ouverture du mercato hivernal qui débutera en début de l’année 2025. La raison? En plus du manque de temps de jeu, le club turc semble vouloir s’épargner le gros salaire de son ailier marocain.

Tout d’abord, la situation entre Ziyech et Galatasaray n’est plus au beau fixe. Le “magicien” est écarté des plans de jeu d’Okan Burum, entraîneur des Cimbom. Pire encore, les relations entre le joueur et son coach sont au plus bas si l’on croit une récente vidéo. Dans celle-ci, l’on voit le coach ignorer Ziyech alors qu’il saluait ses coéquipiers.

Hakim Ziyech: « Galatasaray, c’est fini pour moi »

Plus récemment, des rumeurs faisaient état d’une discussion qu’aurait eue avec le Marocain lors d’un vol entre Istanbul et Amsterdam. Si l’on croit ces bruits de couloirs, le Lion aurait littéralement indiqué vouloir mettre fin à son aventure en Turquie: “Galatasaray, c’est fini pour moi”. Cela a été largement relayée par la presse turque. Certains experts avançaient qu’il s’agirait en vrai d’une campagne orchestrée par la direction du club pour mettre la pression sur son joueur.

Okan Buruk a confirmé cela ce jeudi lors d’une déclaration sur le prochain mercato. Pour le coach de Galatasaray, “Hakim Ziyech est un joueur de classe mondiale et lorsque de tels joueurs sont sur le banc, leur langage corporel peut ne pas être bon, certains l’expriment intérieurement tandis que d’autres le montrent extérieurement”, a affirmé le coach.

“Hakim nous a ouvertement dit qu’il n’était pas satisfait des minutes qu’il recevait et il est possible qu’il soit en négociations avec d’autres clubs. Il n’est pas heureux parce qu’il n’a pas de temps de jeu régulier et nous voyons qu’il est proche de quitter l’équipe”, a-t-il conclu.

Tous ces signaux laissent croire que le joueur de 31 ans serait prêt à tourner la page. Et à son grand bonheur, son profil plait toujours. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour s’allouer les services du gaucher marocain. En effet, nombre de formations européennes sont en lice pour le signer dès ce janvier.

Vers un retour en Premier League?

Selon plusieurs sources, Ziyech pourrait faire son comeback en Premier League après son expérience avec Chelsea. L’on apprend que deux clubs l’ont dans leur viseur, il s’agit de West Ham United et d’Ipswich Town. Le championnat anglais reste l’un des plus compétitifs du monde, le magicien pourrait en profiter pour retrouver son rythme ainsi que sa place avec les Lions de l’Atlas.

Nouvelle aventure en Ligue 1?

En France, Hakim attise les convoitises également. Le Stade Rennais serait lui aussi en course. C’est le coach du club qui serait derrière le souhait de s’attacher les services du joueur. Le profil marocain plaît énormément à Jorge Sampaoli. Une offre aurait déjà été formulée à Galatasaray pour ce faire.

Lire aussi: Gaza, Regragui, Galatasaray… Que se passe-t-il dans la tête de Hakim Ziyech?

Serie A, nouveau challenge?

En Italie, nombre de clubs se bousculent devant Ziyech. Alors qu’il était convoité par l’AC Milan avant son arrivée à Galatasaray, désormais ce sont Torino, Côme, Venise et Caligari, selon la presse turque, qui seraient intéressés par la patte gauche des Lions de l’Atlas. Mais jusqu’à maintenant, aucune offre officielle n’a été faite par ces derniers.

La Liga pour la qualité de vie espagnole?

Parmi les principales nécessités de Ziyech, on retrouve la qualité de vie. Un des points importants pour le joueur en plus de son gros salaire. Ainsi, l’Espagne pourrait être une bonne opportunité pour lui… et ça tombe bien le joueur de Galatasaray séduit Gérone, la Real Sociedad et Villarreal. Il pourrait aussi relancer sa carrière au sein de l’un des championnats les plus suivis.

Un salaire contrariant

Si son expérience parle pour lui, le profil de Ziyech présente parallèlement des contraintes. Son salaire. Actuellement, le Lion perçoit 3 millions d’euros par an… et les clubs susmentionnés ne peuvent pas assumer une aussi imposante rémunération. Seuls certains prétendants du Moyen-Orient peuvent se le permettre.

Pour l’instant rien n’est joué. Il est vrai que plusieurs clubs le cible mais son avenir reste tout de même dans le flou. Des clubs saoudiens et du Qatar devraient également présenter des propositions. Affaire à suivre!