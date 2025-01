Depuis quelques semaines, Hamza Igamane ne cesse de faire parler de lui. Le joueur réalise un excellent début d’aventure européenne avec son nouveau club, les Glasgow Rangers. Retour sur le parcours de ce natif de Témara pour qui tout réussit.

À 22 ans, Hamza Igamane a gravi les échelons du football marocain pour s’imposer comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Formé à l’AS FAR, son club de cœur, il brille désormais sous les couleurs des Glasgow Rangers, où ses performances ne passent pas du tout inaperçues.

Des débuts prometteurs avec l’AS FAR

Originaire du quartier Massira 2 à Témara, Hamza Igamane a grandi dans une famille passionnée de football. Très tôt, il intègre l’académie de l’AS FAR, l’un des clubs les plus prestigieux du Maroc. Son physique imposant, ses qualités techniques et son sens du but lui permettent de se distinguer au sein des équipes de jeunes et de se frayer rapidement un chemin intégrant ainsi l’équipe A du club de la capitale.

Hamza Igamane 🇲🇦 in his last five matches for AS FAR Rabat; 6️⃣ goals, 1️⃣ assist He is just 20. 🔥#TotalEnergiesCAFCC #CAFCC pic.twitter.com/KqB14jZ7FS — Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) February 27, 2023

Au cours de la saison 2022-2023, Igamane devient un élément clé de l’équipe première. Ses performances en Coupe de la Confédération africaine sont remarquées, bien que l’AS FAR soit éliminée en quart de finale par l’USM Alger. La consécration arrive le 23 juin 2023, lorsque le club remporte le championnat marocain après 15 ans d’attente, grâce à une victoire 3-2 contre l’Ittihad de Tanger. Il faisait également partie de l’effectif lorsque les Militaires avaient remporté la Coupe du Trône 2019-2020.

Hamza İgamane,Fas liginde FAR Rabat’ta oynuyor. Mostafa Mohammed ve Youssef En-Nesyri benzeri bir oyuncu ligimiz için uygun başka bir profil. Hem yaşı da çok genç(20) pic.twitter.com/5rcR8uhr3K — Adar Çetinok (@adarcetinok) May 13, 2023

Un Lionceau de l’Atlas en devenir

Les performances d’Igamane ne passent pas inaperçues auprès des sélectionneurs nationaux. Il est convoqué en équipe du Maroc U23, avec laquelle il remporte la Coupe d’Afrique des Nations U23 en 2023. Ce succès ouvre la voie à une participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024, où le jeune attaquant espère briller sur la scène internationale. Mais une blessure à la cheville l’a malheureusement gardé loin des pelouses.

Toutefois, le jeune attaquant apparaissait à plusieurs reprises dans les pré listes de Walid Regragui… Ce dernier n’a cependant jamais fait appel à ses services. Mais cela pourrait changer cette saison. Le sélectionneur national avait dépêché un de ses assistants lors du match Rangers-Glasgow pour suivre de près Igamane. L’on pourrait donc le retrouver dès le mois mars en stage à Maâmora.

L’appel de l’Europe: les Glasgow Rangers

L’été 2024 marque un tournant majeur dans la carrière d’Igamane. Les Glasgow Rangers, séduits par son potentiel, déboursent environ 3 millions d’euros à l’AS FAR pour s’attacher ses services. Philippe Clément, l’entraîneur des Rangers, décrit alors Igamane comme un « diamant brut » à polir.

Cependant, l’adaptation n’est pas immédiate. Arrivé blessé aux adducteurs, le jeune Marocain doit travailler dur pour retrouver sa forme physique et s’acclimater au football écossais, réputé pour son intensité et sa dimension physique. Grâce au soutien du club et à sa détermination, il surmonte ces obstacles et commence à s’imposer au sein de l’effectif.

Des débuts remarqués en Écosse

Après sa convalescence, Igamane fait ses débuts officiels avec les Rangers le 1ᵉʳ septembre 2024 lors d’une défaite 3-0 face au Celtic. Il inscrit son premier but le 24 octobre 2024 en Ligue Europa contre le Steaua Bucarest, contribuant à une victoire 4-0. Ses performances s’enchaînent avec un doublé contre l’OGC Nice le 28 novembre, puis son premier but en championnat le 4 décembre lors d’une victoire 6-0 contre Kilmarnock.

Only guy keeping us happy right now. Hamza Igamane x All Caps 🤝 pic.twitter.com/Co6VV9GIsY — AM (@AndyLM1872) January 7, 2025

Il continue sur sa lancée avec des réalisations contre Ross County et Tottenham Hotspur, portant son total à cinq buts en cinq matchs. Le 29 décembre, il sauve son équipe d’une défaite en inscrivant un doublé face à Motherwell. Le 5 janvier 2025, il réalise son premier triplé lors d’un match nul 3-3 contre Hibernian et devient ainsi une des stars du club de la Scottish Premiership.

Avec 11 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions sous le maillot des Rangers, Hamza Igamane attire déjà l’attention de clubs européens de premier plan. Mais le joueur reste concentré sur ses objectifs actuels, notamment une éventuelle convocation en équipe nationale A du Maroc. Sous contrat jusqu’en 2029, il bénéficie de la confiance de son entraîneur et des supporters, qui voient en lui une future star du football international.