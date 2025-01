Le Marocain Hamza Igamane a été l’auteur d’un hat-trick, lors du déplacement de son club du Glasgow Rangers à Hibernian (3-3), dimanche pour le compte de la 22e journée du championnat écossais de football.

L’attaquant marocain a mis son équipe dans les meilleures dispositions dès la quatrième minute de jeu, en plaçant une passe décisive de son coéquipier Ianis Hagi (0-1, 4e). Quinze minutes plus tard, l’ancien attaquant de l’AS FAR a transformé d’une tête le corner tiré par Nedim Bajrami, confortant ainsi l’avance des Rangers (0-2, 19e). Toutefois, Martin Boyle a réduit l’écart en faveur des locaux à la demi-heure de jeu, avant de revenir en seconde période pour égaliser (2-2, 61e).

Igamane est revenu à la charge à la 74e, offrant l’avantage aux hommes de Philippe Clement, (2-3, 74e). Mais c’était sans compter sur la détermination des « Hibs », qui ont arraché le nul en fin de match grâce à Rocky Bushiri (3-3, 83e).

🔥 Igamane with his second of the day.pic.twitter.com/RL3ixUR3iP

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 5, 2025