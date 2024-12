Quand il s’agit de la Palestine, Hakim Ziyech ne se tait pas. L’international marocain a encore une fois affiché son soutien aux Palestiniens qui continuent de subir les attaques de l’armée israélienne.

Depuis plus d’un an, la bande de Gaza subit les bombardement meurtriers d’Israël, lancés après l’attaque du Hamas contre l’Etat hébreu le 7 octobre 2023. Aujourd’hui, l’on est à pas moins de 44.875 morts et 106.454 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Et on ne parle même pas des déplacés…

Malgré les nombreux appels au cessez-le-feu, la situation se poursuit et les Gazaouis continuent de souffrir. Des personnalités, pas de masses, donnent également de la voix pour que ça s’arrête. Et Hakim Ziyech en fait partie. Le Lion de l’Atlas a toujours exprimé sa position sur ce conflit.

Suivi par 11,4 millions d’abonnés sur Instagram, le joueur de Galatasaray a publié hier dimanche une vidéo en story où l’on voit un agent de l’armée israélienne s’en prendre violemment à deux jeunes enfants palestiniens dans une épicerie. La publication est accompagnée du message “Stop the terror” (« Arrêtez la terreur », en français).

Le soutien affiché et assumé de Ziyech aux populations palestiniennes lui a déjà valu de vives critiques sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois. Pour rappel, le milieu de terrain marocain avait dénoncé le silence de certains pays, dont le Maroc, face à la situation, avant de supprimer la story quelques minutes après.

Certains avancent que c’est à cause de sa prise de position que Ziyech n’a pas été convoqué par Walid Regragui lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas. Mais le sélectionneur national a justifié l’“éviction” du joueur de l’équipe par son manque de temps de jeu.