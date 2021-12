À 34 ans, Medhi Benatia a annoncé qu’il allait mettre fin à sa carrière de footballeur. Le défenseur central qui évolue actuellement en Turquie pense déjà à sa reconversion.

«Depuis tout jeune je n’avais qu’un rêve, devenir footballeur professionnel. Pour y arriver, j’ai dû m’imposer une rigueur de travail, faire des sacrifices, mais surtout me fixer à chaque étape de ma carrière de nouveaux objectifs. (…) Après plus de 15 années de « bon et loyaux services » pour le football, ayant joué les compétitions les plus prestigieuses, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière !». C’est avec ces mots que l’international marocain, Medhi Benatia, a annoncé, ce jeudi 9 décembre, sa retraite.

« Ce métier, m’a aussi permis de défendre et de représenter mon pays, le Maroc, avec qui j’ai vécu des moments inoubliables, les différentes CAN mais notamment la coupe du monde 2018 », écrit-il dans un message posté sur son compte Instagram.

Il laisse derrière lui une carrière riche en exploits et en performances. Après un début timide en France, Mehdi Benatia s’est révélé lors de son passage à l’Udinese, en Italie. Puis, il s’est encore illustré avec l’AS Rome avant d’attirer l’attention du Bayern Munich avec qui il remporte la Bundesliga. Au total, Mehdia Benatia aura gagné 12 trophées, dont des titres de champion d’Allemagne et d’Italie.

Né en 1987 à Courcouronnes dans l’Essonne en France, ce joueur polyvalent évolue en ce moment en Turquie avec le club Fatih Karagümrük Spor Kulübü, basé à Istanbul. Pour l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, c’est le moment de raccrocher les crampons. Si dans son message Medhi Benatia voit le passé d’un œil nostalgique, il semble surtout se projeter dans l’avenir.

« On dit que la fin d’une chose est toujours le commencement d’une autre….Alors je vous dis à bientôt avec toujours comme ligne directrice le travail et la passion », conclut l’ancien Lion de l’Atlas qui semble avoir de nouveaux projets en tête.