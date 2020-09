L’international marocain Fayçal Fajr rejoint le club turc Sivasspor

Le milieu de terrain international marocain Fayçal Fajr, évoluant au sein du club espagnol Getafe, a rejoint pour deux saisons le club turc Sivasspor.

Fayçal Fajr (32 ans), a signé le contrat après avoir effectué la visite médicale, indique le club dans un communiqué.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 👉 https://t.co/AALmuP3qiX pic.twitter.com/rRdigs8Hif — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 14, 2020

Après un second passage à Getafe, Fajr qui est passé également par Elche, La Corogne et surtout Caen (en 2011-2012 puis en 2018-2019), s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec le club Sivasspor, quatrième du dernier Championnat turc et qualifié pour la Ligue Europa.

Le milieu de terrain offensif qui avait évolué dans les ligues Française et espagnole, va poursuivre sa carrière en Turquie où évoluent plusieurs joueurs marocains.

Fayçal Fajr compte 25 sélections avec les Lions de l’Atlas). Il a disputé 285 matchs professionnels au cours de sa carrière, avec 30 buts et 48 passes décisives.