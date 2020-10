Ligue des champions UEFA: les internationaux marocains entrent en jeu

La nouvelle saison de la Ligue des champions UEFA démarre aujourd’hui, et la plus prestigieuse des compétitions de football connaîtra la participation de plusieurs internationaux marocains, dont certains évolueront parmi les équipes les plus en vue…Tour d’horizon.

Démarrée dans le contexte particulier lié au covid-19, la ligue des champions 2019/2020 continuera néanmoins à être suivie par les supporteurs de football. Et le c’est aujourd’hui que démarre le bal, avec quelques affiches alléchantes. Parmi elle, celle qui opposera le FC Séville à Chelsea FC. Le club andalou est d’ailleurs l’équipe qui accueille en son sein le plus d’internationaux marocains. En plus de l’attaquant Youssef Ennesyri et du gardien Yacine Bounou, les rouges et blancs ont recruté un troisième joueur marocain en la personne d’Oussama El Idrissi, arrivé de l’AZ Alkmaar.

Les trois lions de l’Atlas croiseront le fer avec le club londonien de Chelsea qui a embauché la star du milieu de terrain de l’équipe nationale Hakim Ziyech. Ce dernier demeure incertain pour la rencontre, mais sa participation lors de la dernière trêve internationale au match amical contre le Sénégal rend Franck Lampard optimiste quant à sa titularisation lors de ce match qui s’avère déjà crucial.

Youssef El Arabi, l’homme en forme

Recruté la saison dernière par le club grecque de l’Olympiakos, Youssef El Arabi cartonne sur les rives de La Pirée. Déjà meilleur buteur de son club la saison dernière, l’ancien caennais est en grande forme durant l’éxecice en cours, en claquant notamment un triplé contre l’Atromitos FC (4-0) ! Auteur de l’ouverture du score en renard des surfaces (51e), le Marocain a ensuite marqué au terme d’un superbe enchaînement (81e) avant de boucler son festival par un but du genou (86e). L’international marocain retrouvera la France pour sa saison de Ligue des champions puisqu’il affrontera l’Olympique de Marseille.

La rencontre est également spéciale puisqu’elle devait être la première concernée par l’assouplissement des mesures sanitaires en Grèce, avec la présence de 3 500 supporteurs. L’annonce des autorités grecques lundi faisait suite à celle de l’UEFA prévoyant un retour progressif des spectateurs pour toutes ses compétitions, jusqu’à 30% de la capacité de chaque stade en fonction des restrictions locales.

Achraf Hakimi, un crack en puissance

Arrivé du Borussia Dortmund, il a fallu deux matchs à Achraf Hakimi pour inscrire son nom dans les annales de l’Inter Milan. En déplacement à Benevento, les nerrazuri mènent à la pause 4-1, le latéral droit de l’équipe nationale a délivré une passe décisive à Lukaku, sur une action quasi-identique à celle qu’il avait déjà délivré à son entrée en jeu contre la Fiorentina. Hakimi devient donc le dernier joueur à délivrer une passe décisve dans ses deux premiers matchs avec l’Inter. Le dernier joueur à réaliser cette performance avec le club est Houssine Kharja en 2011.

2 – Achraf #Hakimi has provided an assist in both his first 2 games played for Inter: the last Nerazzurri player to made an assist in the first 2 Serie A apps was Houssine Kharja in 2011. Morocco. pic.twitter.com/z2gnclsO38 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 30, 2020

Pour son entrée en matière en ligue des champions, Hakimi affrontera les Allemands du Borussia Monchengladbach, mais il a surtout la tête à sa rencontre contre son club formateur du Réal Madrid qui se trouve dans la même poule, qu’il avait cédé à l’Inter Milan après un prêt pourtant concluant en Allemagne.