L’Olympique Lyonnais a réussi à se hisser en demi-finales de la Ligue des champions en battant samedi soir Manchester city par trois buts à un.

Grâce à un but de Maxwell Cornet et deux buts de Moussa Dembele (De Bruyne a marqué l’unique but de city), l’OL rejoint ainsi le Bayer de Munich qu’il rencontrera la semaine prochaine pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera le Paris Saint-Germain à Leipzic.