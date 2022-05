Menés par deux buts à zéro à la mi-temps, les hommes de Jurgen Klopp ont su renverser la tendance en seconde période en marquant à trois reprises. Avec cette victoire, les Reds se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Boulaye Dia (3e) et Francis Coquelin (41e) côté Villarreal et Fabinho (62), Luis Diaz (67e) et Sadio Mane (74e) pour Liverpool. Au match aller, les Anglais s’étaient imposés par deux buts à zéro à Anfield.