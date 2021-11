Quatrième journée de la Ligue des champions, mardi 2 novembre 2021, avec un déplacement périlleux du Benfica sur la pelouse du Bayern alors que Séville FC accueille Lille. La Juventus Turin, elle, a l’occasion de décrocher une place en huitièmes de finale.

Youssef En-Nesyri relancera-t-il Séville ?

Ce mardi, à Sanchez Pizjuan, le Séville FC accueille Lille pour le compte de la 4e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Les Andalous concoctent un 4-3-3 devant le gardien Yassine Bounou. Lucas Ocampos et Suso évolueraient eux sur les ailes pour pouvoir servir au mieux le buteur marocain Youssef En-Nesyri. Sans succès depuis le début du tournoi, le FC Séville compte 3 points au compteur après avoir enregistré trois matchs nuls consécutifs. Les Espagnols devancent leur adversaire du jour, Lille, d’un seul point.

Benfica en déplacement périlleux

Dans le groupe E, le club bavarois (1er, 12 pts), à la fois meilleure attaque et meilleure défense de la compétition, a tout écrasé lors de la phase aller. Face aux Portugais du Benfica, qu’ils avaient balayés à l’aller 4-0, les joueurs de Julian Nageslmann entendent bien poursuivre leur parcours parfait en Coupe d’Europe (trois victoires en autant de matches, 12 buts marqués, 0 encaissé) pour se qualifier pour le top 16 européen. Pour cette rencontre, le club portugais a convoqué un groupe de 23 joueurs. Déjà privé du Marocain Adel Taarabt, blessé, l’entraîneur des Aigles, Benfica Lisbonne jouera sans André Almeida, Valentino Lazaro, Gil Dias, Seferovic et Rodrigo Pinho, forfaits. L’entraîneur des Aigles, Jorge Jesus pourra toutefois compter sur l’Ivoirien Soualiho Meité.

Hakim Ziyech en Suède avec les Blues

Chelsea se déplace en Suède pour affronter l’équipe de Malmö. Avec six points, les coéquipiers de Ziyech occupent la deuxième place du groupe H à trois longueurs de la Juventus Turin. Après un succès contre Saint-Pétersbourg (1-0), le club de la capitale londonienne s’est incliné sur le terrain de la Juve (0-1) avant une large victoire à Stamford Bridge contre ces Suédois (4-0). En tête de la Premier League avec trois longueurs d’avance sur Liverpool, Chelsea reste sur un succès à Newcastle (3-0) avec un doublé de Reece James et un but de Jorginho, lors de la 10e journée. L’international marocain Ziyech figure parmi la composition probable de Chelsea ce mardi.

La Juve à un doigt de la qualification

À défaut de briller en Serie A avec deux défaites consécutives, la Juventus se console en Ligue des champions où elle pointe en tête du groupe H (9 pts). La « Vieille Dame » entrevoit déjà les huitièmes au moment d’accueillir le Zenit Saint-Pétersbourg (3e, 3 pts), qu’elle a battu en Russie (1-0). Un succès validerait le billet des Turinois. Derrière eux, le tenant du titre Chelsea (2e, 6 pts) doit battre la lanterne rouge Malmö (4e, 0 pt), comme à l’aller (4-0), pour éviter une mauvaise surprise.

Le Barça, vaincre ou disparaître

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev. Avec trois points en trois matchs, le club de la Catalogne figure à la troisième place du groupe E à une longueur du Benfica Lisbonne et six unités du Bayern Munich. Les Blaugrana n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent décrocher une qualification en huitièmes de finale contre l’adversaire le plus faible de la poule, les Ukrainiens derniers avec un seul point.

Programme

MARDI 2 NOVEMBRE

21h : FC Séville-Lille

21h : Bayern Munich-Benfica

21h : Atalanta Bergame-Manchester Unied

21h : Dynamo Kiev-Barcelone

21h : Juventus Turin-Zénith Saint-Pétersbourg

21h : Villarreal-Young Boys de Berne