Hakim Ziyech a offert à Chelsea la victoire face à Malmo, pour rapprocher son équipe en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Un peu discret depuis la finale de la Supercoupe de l’UEFA, remportée par Chelsea contre Villarreal le 11 août dernier, Hakim Ziyech a brillé, mardi soir, lors du match Chelsea contre Malmö pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Servi par Callum Hudson-Odoi, Ziyech n’a pas hésité et a envoyé le ballon aux fond des filets offrant ainsi aux Bleus une victoire précieuse (56e).

« J’attendais ce but depuis quelque temps », a-t-il dit le sourire aux lèvres sur la chaine officielle de Chelsea. « C’était un match crucial. Nous avons marqué un seul but et c’était suffisant ». L’international marocain qui souffrait d’une blessure n’a pas marqué depuis le mois d’août. « J’ai eu une période difficile… Je ne m’en suis toujours pas complètement remis. Je travaille dur tous les jours et je continue de croire en moi », a confié l’ailier marocain.

« J’essaie de revenir à mon ancien niveau. J’ai eu du mal à retrouver mon rythme. Je dois travailler dur pour cela. Ce but est très important pour moi », a-t-il ajouté.

Cette victoire place Chelsea à neuf points en quatre matchs du Groupe H, ce qui signifie qu’un point de plus de leurs derniers matchs contre les leaders Juventus et Zenit suffira pour la qualification. Chelsea accueille la Juventus lors de la cinquième journée. Ce week-end, les Blues auront rendez-vous avec Burnley à Stamford Bridge en Premier League.