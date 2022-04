Finaliste de la Ligue des champions l’an dernier, Manchester City va connaître « un test incroyable » en demi-finale aller, mardi, selon son entraîneur Pep Guardiola, face au Real Madrid qui ne rêve que de victoire finale, a assuré Carlo Ancelotti, lundi.

. « Souffrir ensemble »

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City): « Jouer contre le Real est un test incroyable et on va essayer (de le passer), en souffrant quand il faudra souffrir et en restant ensemble. Et quand on aura le ballon, en essayant d’attaquer le mieux possible. Mais ce serait pareil si on jouait contre le Bayern ou Barcelone ou n’importe quelle équipe régulièrement à ce niveau de la compétition. Il y a quelques années, on ne disputait presque jamais ces tours, maintenant on est régulièrement là, c’est bien ».

. « Pas beaucoup de mystère » sur la tactique du Real

Carlo Ancelotti (entraîneur du Real Madrid): « Défensivement, si on n’a pas une équipe compacte, on va souffrir. Il faut avoir un esprit collectif. L’aspect défensif sera très important parce que City aura souvent le ballon longtemps. Quand ils l’ont, il ne faudra pas les regarder jouer, mais défendre en essayant de le leur reprendre. Quand on aura le ballon, il faudra essayer de créer du danger par des attaques posées, des contres ou des duels. Il n’y a pas beaucoup de mystère sur ce qu’on va proposer ».

Federico Valverde (milieu de terrain du Real Madrid): « C’est une super équipe, évidemment. Ils travaillent ensemble depuis longtemps. Cela crée une belle dynamique. Ils savent tous quelle position ils doivent occuper et ce qu’ils ont à faire. C’est une équipe de classe mondiale, qui joue pour remporter toutes les compétitions. Il faudra neutraliser leurs qualités et mettre les nôtres en place pendant le match ».

. Bien défendre face à Benzema

Guardiola: « Les deux matches contre le Sporting Lisbonne et le match aller contre l’Atlético, on a joué sans concéder d’occasions, mais au retour (…) en seconde période ils ont été meilleurs que nous et ils ont eu des occasions tout à la fin. Donc, oui, il faudra défendre fort et évidemment sur Benzema, qui a marqué beaucoup de buts contre Chelsea, mais pas seulement contre Chelsea. C’est un joueur fantastique, on le sait ».

. Le Real pas distrait par un possible sacre en Liga

Ancelotti: « On peut être champion (d’Espagne) sur notre pelouse samedi et remporter le titre avec un mois d’avance serait fantastique. Mais on est concentré sur ce match. C’est le genre de match que les joueurs aiment disputer. La tâche est assez simple je n’ai pas à leur dire grand chose pour les préparer à ce type de match ».

. Pas une C1 ratée si City s’arrête en demie

Guardiola: « Il ne faut jamais perdre de vue (…) qu’arriver en demie de C1, c’est un gros succès. Evidemment qu’on en veut plus. Mais on ne peut pas penser que parce qu’on est Man City on doit gagner tout le temps, en jouant un football fantastique, marquer à chaque fois quatre ou cinq buts… Ce n’est pas la réalité. La réalité, c’est que le football est un business très compliqué pour tout le monde (…) et je ne dirais certainement pas que ce n’était pas une campagne réussie si on ne va pas en finale ».

. Pour le Real, seule la victoire finale est belle

Ancelotti: « La pression est la même sur les deux équipes. Pour le Real, remporter une demi-finale n’est pas un succès. C’est remporter la finale de la compétition qui est un succès. En général, quand le Real atteint la finale, il a de bonnes chances de l’emporter ».

. « Un match pour les joueurs »

Guardiola: « On peut faire des théories et imaginer ou prévoir ce qui va arriver, mais au final, c’est un match à onze contre onze. Les déplacements des joueurs, leur qualité, leur force mentale, c’est ça qui va faire la différence. Je ne pense pas que Carlo (Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid) ou moi allons gagner cette demie. Ce match est un match pour les joueurs parce que c’est pour les joueurs que les gens vont au stade ».

. « Mon oeuvre ne sera jamais achevée »

Guardiola: « Mon oeuvre ne sera jamais achevée. J’aurai toujours un nouveau rêve ou un nouvel objectif à atteindre. Et quand on décidera ensemble avec le club que c’est fini, tout le monde pourra juger si c’était un succès ou un échec. Ce sera à vous de décider. J’irai à un autre endroit et j’essaierai de recommencer. Ma vie ne changera pas parce que je gagne ou pas. »