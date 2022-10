L’Atlético Madrid, battu à domicile par le Real (2-1) lors de la journée précédente, s’est bien relancé samedi en allant s’imposer 2 à 0 sur le terrain du mal classé Séville FC, lors de la 7e journée du Championnat d’Espagne.

L’équipe de Diego Simeone, avec Antoine Griezmann à nouveau remplaçant au coup d’envoi, progresse provisoirement de la septième à la cinquième place, avec un point d’avance sur Villarreal (6e) qui n’a pu rapporter qu’un point (0-0) de Cadix (19e) en début d’après-midi.

Dans la soirée (21h00) le FC Barcelone, deuxième à deux points derrière le Real Madrid, joue sur le terrain de Majorque (10e). Le Real accueillera dimanche (21h00) Osasuna (7e à égalité de points avec Villarreal).

Marcos Llorente, alerté par son capitaine Koke, a ouvert le score à la 29e minute, d’un tir croisé du droit à ras de terre, à la suite d’une perte de balle de Tanguy Kouassi, le défenseur central français de Séville.

Puis Alvaro Morata a mis l’Atlético à l’abri en inscrivant son quatrième but de la saison, d’un magnifique lob (57e), là encore à la suite d’une erreur de la défense adverse sur un long dégagement de Jan Oblak, le gardien slovène de l’Atlético.

Koke, âgé de 30 ans, a joué samedi son 554e match sous le maillot de l’Atlético, record du club battu.

Après son but, Morata a été remplacé quatre minutes plus tard par Griezmann (61e), qui a eu une balle de 3-0 au bout du pied mais son tir du gauche s’est envolé au-dessus du but du gardien marocain Bono (73e). Bono qui avait un peu plus tôt effectué une belle parade sur une frappe enroulée du Brésilien Matheus Cunha (63e).

Après cette quatrième défaite (pour une victoire et deux nuls), le Séville FC reste seizième avec un seul point d’avance sur la zone rouge.

Séville et l’Atlético sont tous deux engagés en Ligue des champions. Mardi, l’Atlético se déplacera sur le terrain du Club Bruges; Séville recevra le lendemain Dortmund.

Samedi après-midi, enfin, Valladolid (15e) est allé l’emporter 3-2 sur le terrain de Getafe (14e), avec un doublé de son avant-centre Sergio Leon. Valladolid revient ainsi à hauteur de son adversaire du jour (7 pts), à trois longueurs des premiers relégables, Almeria (18e) et Cadix (19e).