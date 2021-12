Convoqué par Vahid Halilhodzic pour prendre part à la CAN 2021, Abdessamad Ezzalzouli vient d’être testé positif au coronavirus, annonce le FC Barça.

Le FC Barcelone vient d’annoncer ce jeudi que trois nouveaux joueurs avaient été testés positifs au coronavirus. Parmi eux, Abdessamad Ezzalzouli, convoqué par Vahid Halilhodzic pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Tout comme Sergiño Dest, Coutinho, le jeune ailier du FC Barcelone, devra rester « en quarantaine à son domicile », a précisé le club catalan. Cela porte à neuf, le nombre de joueurs testés positifs depuis de la reprise au sein de l’équipe.

[MEDICAL UPDATE]

Sergiño Dest, Coutinho and Ez Abde positive for COVID-19.

The players are in good health and self-isolating at home.

The Club has reported the cases to the relevant authorities. pic.twitter.com/pQVqwkykjT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2021