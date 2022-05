L’athlète éthiopien Bonsa Dida et la Marocaine Fatima Ezzahra Gardadia ont remporté, dimanche, la 32e édition du Marathon international de Marrakech.

Bonsa Dida a parcouru l’épreuve en 2h09mn34s, suivi du Marocain Samir Jouaher (2h09mn36s) et de l’Ethiopien Endeshaw Negesse Shumi (2h09mn48s).

L’épreuve du Marathon dames a été dominée par les athlètes marocaines, qui ont remporté les trois premières places.

Ainsi, Fatima Ezzahra Gardadi a remporté le titre de cette édition en parcourant l’épreuve en 2h24mn59s, battant ainsi le record de ce marathon, suivie de ses compatriotes Kaltoum Bouasarya (2h29mn21s) et Hanane Qallouj (2h31mn19s).

S’agissant de l’épreuve du semi-marathon hommes, l’athlète marocain Omar Ait Chitachen a occupé la première position en parcourant la distance en 1h00mn51s, suivi de ses compatriotes Yassine El Allami (1h01mn37s) et Mohamed Bybat (1h01mn40s).

Concernant le semi-marathon dames, la marocaine Rkia El Moukim a remporté le titre de cette 32è édition en parcourant la distance en 1h10mn59s, suivie de ses compatriotes Fatiha Asmid et Kaoutar Farkoussi.

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, M. Karim Kassi-Lahlou, du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, M. Ahmed Karimi, des élus régionaux et locaux en plus d’autres personnalités civiles et militaires.

Lire aussi: Marathon des Sables: Aziz Yachou sur le podium avec SOFAC

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, la vainqueur du marathon dames, la marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, s’est dite très fière de battre le record de ce Marathon prestigieux.

« Ce n’était pas facile de remporter cette compétition étant donné que les préparations ont coïncidé avec le mois sacré du ramadan », a-t-elle relevé, émettant le souhait de représenter le Maroc au 18è Championnat du monde d’athlétisme; prévu en juillet prochain à Eugene, aux États-Unis.

Dans une déclaration similaire, l’athlète marocain Samir Jouaher, qui a remporté la deuxième position du Marathon Hommes, a reconnu que l’épreuve a été marquée par une concurrence rude entre les athlètes marocains et leurs homologues issus de l’Ethiopie, indiquant que son adversaire Bonsa Dida a réussi à remporter le titre grâce au sprint final dans les derniers mètres avant l’arrivée.

Par ailleurs, cet athlète issu de la diaspora marocaine, a indiqué que le marathon s’est déroulé sous une température un peu élevée, qui a été à l’avantage de ses adversaires Ethiopiens.

De son côté, le président de l’Association Grand Atlas et directeur du marathon, M. Mohamed Knidiri, a souligné que le comité d’organisation a relevé le défi de l’organisation de cette édition avec des résultats très positifs et une bonne organisation, faisant savoir que cette édition s’est déroulée sous des conditions idéales qui ont permis aux athlètes participants de réaliser de grandes performances en dépit d’une température un peu élevée à la fin du marathon.

Organisé par l’association Le Grand Atlas en partenariat notamment avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Fédération Royale marocaine d’athlétisme, la Wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine de Marrakech, la commune urbaine de Méchouar Kasbah, le Conseil préfectoral de Marrakech et le Conseil régional de Marrakech-Safi, le Marathon international de Marrakech est devenu une manifestation athlétique majeure et d’envergure internationale et s’est érigé en une école de promotion et de lancement de grandes stars de cette discipline qui ont marqué la scène internationale, et des athlètes marocains en particulier.

Dans la continuité, mais aussi dans le changement, le Marathon International de Marrakech, n’ambitionne pas seulement la reconquête de la place qu’il a occupée en 2013 dans le palmarès des prestigieux marathons du monde, mais plus encore, devenir l’incontournable rendez-vous international de cette belle discipline.

Pour rappel, cet événement sportif a reçu le label lui permettant d’être qualifiant pour le championnat du Monde, qui a eu lieu en août 2015 à Pékin, et a été qualifiant pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.