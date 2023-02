Lions de l’Atlas: les frères Mmaee démentent leur refus de parler à Regragui

Dans une story Instagram, le footballeur international marocain Samy Mmaee dément les rumeurs selon lesquelles lui et son frère Ryan Mmaee auraient refusé de parler avec le sélectionneur Walid Regragui. Ils en ont profité pour manifester leur « entière disposition » au coach et au Maroc.

Plusieurs médias ont répandu les rumeurs selon lesquelles les frères Mmaee, internationaux marocains, auraient refusé de parler avec le coach des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, et décidé de ne plus retourner au sein de la sélection nationale. En réponse, Samy Mmaee a démenti ces dires aujourd’hui dans une story Instagram.

« Ceci sont de purs mensonges colportés par plusieurs médias que je ne citerai pas, ils se reconnaîtront. Ceci n’est pas la première fois qu’on essaye de ternir notre image et notre nom et c’est inacceptable. Depuis notre dernière sélection en septembre 2022, nous n’avons été contactés ni par le coach ni par le fédération », lit-on.

Et d’ajouter: « On a toujours été présents quand on nous a appelés, pas une fois nous avons refusé une sélection et ça ne risque pas de changer. Nous sommes à l’entière disposition du coach et de notre pays. »

Rappelons que le sélectionneur Walid Regragui n’avait pas retenu les frères Mmaee pour disputer la Coupe du monde 2022. En colère après avoir été écarté, l’international marocain Ryan Mmaee, n’avait pas apprécié le choix technique de Walid Regragui.

En riposte, l’attaquant du club hongrois de Ferencvaros (Hongrie), habitué de la sélection depuis plus de deux ans, s’est désabonné des comptes Instagram de ses coéquipiers.

Mmaee, qui avait participé à tous les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, n’avait conservé sur son compte Instagram que six abonnements dont quelques membres de sa famille et le compte officiel du Ferencvaros, club hongrois dans lequel il évolue.

Regragui qui s’est exprimé sur la question après le Mondial, avait souligné que la porte de la sélection nationale était toujours ouverte devant les frères Mmaee.