L’équipe féminine marocaine de basket a accueilli mercredi son homologue israélienne lors d’un match amical, une première qui s’inscrit dans le cadre de la coopération sportive depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël fin 2020.

C’est la première fois –pour ce qui est du basket– qu’une équipe nationale israélienne affrontait une équipe arabe dans son pays, selon le site de la Fédération israélienne de basket (IBBA).

Les Marocaines ont battu les Israéliennes au terme d’une rencontre serrée (62-58), disputée dans un gymnase de Salé, près de Rabat, devant un nombre limité de spectateurs, environ 200 personnes, sur invitation de la Fédération marocaine, a constaté un journaliste de l’AFP.

Ce match d’exhibition a été organisé en marge d’une convention-cadre de coopération signée mardi à Rabat entre la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB) et l’IBBA afin de développer les échanges sportifs, selon un communiqué.

L’accord prévoit notamment l’organisation de tournois et de matchs amicaux à tous les niveaux et la participation d’entraîneurs marocains à des stages de perfectionnement en Israël.

Mais ce partenariat qualifié d' »historique » relève surtout de la « diplomatie sportive » après le rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays.

Il s’inscrit « dans l’esprit des +accords d’Abraham+ et est en phase avec la volonté des deux pays de construire l’avenir dans le cadre d’une coopération multidimensionnelle », a souligné le ministre marocaine de l’Éducation et des Sports, Chakib Benmoussa, citée par l’agence de presse marocaine MAP.

Israël et le Maroc ont rétabli leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, un processus de normalisation entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par l’ex-administration américaine de Donald Trump.

Depuis, le rapprochement entre le royaume chérifien et l’Etat hébreu se poursuit à un rythme soutenu, avec des visites et la signature de partenariats dans les domaines technologique, sécuritaire, militaire, économique et culturel.

Et si la cause palestinienne continue à recueillir la sympathie de la population marocaine, la normalisation des relations avec Israël n’a guère soulevé de contestation massive.