La défaite des Lions de l’Atlas de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 face à l’Égypte (2-1) est synonyme de retour des internationaux dans leurs équipes respectives. Certains clubs s’impatient d’ailleurs.

La grande déception de l’Équipe nationale réjouit certains. Bono, Munir et En-Nesyri sont attendus de pied ferme au FC Séville, amputé de plusieurs de ses joueurs blessés. Le trio marocain sera appelé au renfort pour le prochain match opposant le FC Séville à Osasuna, le 5 février, écrit le média spécialisé AS.

Achraf Hakimi, qui a brillé lors de cette CAN, ne pourra certainement pas rejoindre le club parisien qui affronte Nice ce lundi 31 décembre au Parc des Princes. Pochettino devra faire non seulement sans Hakimi, mais aussi sans Sergio Ramos, blessé au mollet, tout comme Gianluigi Donnarumma. Tandis qu’Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont toujours au Cameroun, après la qualification du Sénégal pour la demi-finale de la CAN.

Lire aussi: CAN 2021. Collectif absent, coach hésitant, erreurs tactiques… 0/10 pour les Lions face à l’Egypte

«(Soufiane) Boufal et (Azzedine) Ounahi vont rentrer», écrit Ouest France. Les deux joueurs du SCO Angers «pourraient réintégrer l’effectif» pour affronter Marseille le vendredi 4 février. «Le SCO espère profiter de la belle forme de Sofiane Boufal notamment, très en vue durant cette CAN 2022 et dont les performances auraient relancé l’intérêt du Betis Séville, déjà en concurrence avec le SCO au moment du retour de Boufal», poursuit la même source.

Titulaire durant toute la compétition, Nayef Aguerd est attendu par le Stade Rennais et sera appelé lors du «derby contre le Stade Brestois, dimanche 6 février», rapporte Ouest France. À noter que le Stade Rennais a prévu de «laisser quatre à cinq jours de repos pour ses internationaux à leur retour de la CAN». Aguerd sera donc disponible, indique la même source.

Pour rappel, le derby d’Afrique du Nord entre le Maroc et l’Égypte, deux poids lourds du football continental, s’est achevé par la victoire des Pharaons (1-2, après les prolongations), mettant fin au parcours des Lions de l’Atlas lors de la CAN 2022.