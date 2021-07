Le Wydad de Casablanca (WAC) a reçu, mercredi soir, le trophée du championnat national de football au titre de la saison 2020-2021 lors d’une cérémonie organisée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’issue de sa rencontre avec l’AS FAR, remportée 2 buts à 0.

Le WAC avait tranché le titre de champion à trois journées de la fin de Botola en s’imposant face au Mouloudia d’Oujda sur le score de 2 buts à 0 en match disputé le 14 juillet sur la pelouse du stade d’honneur d’Oujda.

La cérémonie de remise de trophée, qui s’est déroulée en respect du protocole sanitaire lié au Covid-19, a été marquée par la présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadas et du président de la Ligue nationale de football professionnel, Said Naciri.

Sur fonds de chants wydadis, le capitaine de l’équipe, Salaheddine Saidi a levé le trophée du championnat annonçant le 21 ème sacre de l’histoire du WAC.

Le club casablancais a remporté son titre après avoir empoché 67 points en 20 victoires, 7 nuls et 3 défaites.

Avec ce sacre, le Wydad détient le record de titres de championnat depuis 1948, dont 16 depuis la fondation de la FRMF, suivi de son rival le Raja de Casablanca et de l’AS FAR (12 titres chacun).

Après avoir remporté le titre de champion, les hommes de Faouzi Benzarti aspirent à réaliser un doublé en remportant la Coupe du Trône pour se réconcilier avec leurs fans, notamment après la défaite surprise en demi-finale de Ligue des champions africaine contre l’équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs.

L’attaquant du WAC, Ayoub El Kaabi a également été sacré buteur du championnat avec 18 réalisations, suivi de Ben Malango (16 buts) et de Soufiane Rahimi (14 buts) du Raja de Casablanca.

D’autre part, le Raja, dauphin du championnat et sacré de la Coupe de la confédération africaine, a réussi de rejoindre la Ligue des champions africaine la saison prochaine, tandis que l’AS FAR, 3 ème du classement, est revenu à la compétition africaine après une longue absence par la porte de la Coupe de la CAF.

Par ailleurs, cinq clubs se sont affrontés pour tenter de se maintenir en D1, à l’instar du FUS Rabat, le Rapide Oued Zem et le Youssoufia Berrechid, alors que le Moghreb Tétouan et la Renaissance Zemamra ont été relégués à la 2 ème division après avoir occupé respectivement les 15 ème (32 pts) et 16 ème (30 pts) positions et seront remplacés par l’Olympique Khouribga et la Jeunesse Salmi.