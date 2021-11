Athlétisme. Asmid Fatiha 2e au Semi-marathon de Dakar

L’athlète marocaine, Asmid Fatiha, est arrivée en deuxième position du Semi-marathon (21,097 KM), disputé dimanche à Dakar, en réalisant un chrono de 1:14:39. Asmid Fatiha, 29 ans, a été devancée par la kényane Arusho Sharon Chelimo, vainqueur avec un temps de 01h:13:15, alors que la troisième marche du podium est occupée par la kényane Cheptoek Careen Mwetich.

Chez les hommes, le Marocain Outalha Mohcin a occupé dans cette épreuve la troisième place avec un chrono de 01h:06:55, derrière le Kényan, Kemoi Daniel (1h04mn20sec) et l’Ougandais Moses Kibet (1:04.43).

Foot. Le WAC toujours leader, le Raja ne lâche rien…

Le Raja de Casablanca s’est imposé contre le Chabab Mohammedia, vendredi (2-1), lors de la 11e journée de Botola pro D1 Inwi. Longtemps menés, les Verts profitent de cette victoire pour revenir à 5 points du leader wydadi, vainqueur de la JSS (3-4).

Au terme de cette rencontre, le WAC, 29 points, reste à la première place du classement, alors que la JSS se maintient à la troisième place avec 19 points. La Renaissance de Berkane a réalisé l’essentiel face au FUS en s’imposant, samedi, d’un but à zéro restant à la quatrième place du classement avec 19 points aux coté de l’AS FAR, accroché à Safi par l’OCS (1-1).

Golf. La Sud-Coréenne Jin Young Ko gagne le Tour Championship

Co-leader avant la fin, la Sud-Coréenne Jin Young Ko a remporté le Tour Championship, finale de la Ladies Professional Golf Association, à Naples (Floride). L’ex-numéro une mondiale (-23 au total) a livré une magistrale carte de 63 ce dimanche, avec neuf birdies sans aucune faute. Jin Young Ko (-23 au total) termine avec un coup d’avance sur Nasa Hoaka (-22).

For $1.5 million…

Jin Young Ko hits 63 consecutive greens-in-regulation on her way to winning the 2021 @CMEGroupLPGA! 👏👏 pic.twitter.com/iXlIssdqZ0

— LPGA (@LPGA) November 21, 2021