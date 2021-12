Le Paris Saint-Germain qui poursuit son ascension en Ligue 1, L’Atalanta qui s’impose et se rapproche de la tête du championnat italien ou encore la victoire de du Real Madrid face à l’Atlético…, revivez les moments forts du week-end en images :

Ligue 1 : Paris large leader, l’OM sur le podium…

Paris a une nouvelle fois fait le travail dans cette 18e journée de Ligue 1. Grâce à sa victoire 2-0 face à Monaco, les Parisiens possèdent 13 points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Les Olympiens, vainqueurs 2-0 sur la pelouse de Strasbourg, se sont parfaitement relancés après la défaite au Vélodrome face à Brest lors de la 17e journée.

L’OM profite également du faux pas de Rennes, défait à domicile face à Nice qui revient à un point des Bretons à la 4e place du classement de la Ligue 1. En bas du classement, Saint-Etienne poursuit sa chute après sa défaite 2-0 face à Reims et est désormais à 4 points de Troyes, 17e.

Calcio. L’Atalanta s’impose et se rapproche de la tête

L’Atalanta Bergame a bien rebondi après sa grosse déception en Ligue des champions et décroché dimanche sa sixième victoire consécutive en Serie A, chez l’Hellas Vérone (2-1), pour revenir à deux points du leader, l’AC Milan, accroché samedi. Avec ce succès difficile, la « Dea » rejoint provisoirement au nombre de points l’Inter Milan (2e), mais les Nerazzurri ne joueront qu’en soirée contre le relégable Cagliari (18e), avec l’objectif de prendre la tête à l’issue de cette 17e journée. L’Hellas Vérone, tombeur cette saison à domicile de la Juventus, de la Roma et de la Lazio, a mieux démarré et ouvert la marque par l’incontournable Giovanni Simeone (12e but en championnat) d’une frappe sèche en angle fermé (22e). Mais après une première demi-heure au ralenti, moins de 72 heures après la défaite en Ligue des champions contre Villarreal (2-3) synonyme d’élimination, l’Atalanta a bien réagi: l’égalisation est venue du pied d’Aleksej Miranchuk (37e). L’Atalanta a pris l’avantage en seconde période face à des Véronais combatifs mais pas très chanceux, à l’image du milieu Adrien Tameze: le Franco-Camerounais a trompé son gardien avec une déviation malheureuse sur le tir du Bergamasque Teun Koopmeiners (62e). La « Dea » signe ainsi sa sixième victoire consécutive en championnat (dont quatre en déplacement) et se maintient dans la course pour disputer le titre de champion d’hiver à Milan, l’Inter et Naples.

Liga. Real Madrid dompte l’Atlético et s’envole en tête

Porté par un but magnifique de Karim Benzema, le Real Madrid a pris le meilleur sur l’Atlético ce dimanche soir, au Santiago Bernabeu (2-0). ll y a des matches qui déchaînent des passions qui dépassent l’entendement. Rivalité historique du championnat d’Espagne, le derby de Madrid opposant l’Atlético au Real est assurément de ceux-ci. Ce dimanche soir, les deux ennemis s’affrontaient en marge du choc de la 17ème journée de la Liga. Une rencontre qui marquait le retour de Karim Benzema.

Un retour remarqué, car victorieux. Leader de la Liga, le Real Madrid s’est en effet imposé face à l’Atlético de Madrid, champion en titre. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation possible, tant la maîtrise de la Maison Blanche a été de tous les instants, et ce malgré la bonne volonté des hommes de Diego Simeone. Et comme souvent, la différence a été faite par Karim Benzema, l’atout numéro un du Real.

Formule 1. Max Verstappen sacré champion du monde

A seulement 24 ans, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché dimanche son premier titre mondial en Formule 1 (F1) en écartant son grand rival, le Britannique Lewis Hamilton (36 ans), dans le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison à Abou Dhabi. Lors d’un des championnats les plus serrés de l’histoire du GP, le titre semblait promis leader du classement, Hamilton, qui s’est vu éberlué par une violente sortie de piste du Canadien Nicholas Latifi (Williams), à cinq tours de l’arrivée.

Now, I’m going to enjoy this. Orange Army-you were amazing once again. I hope you all enjoy this as much as I do 🧡 (3/3) pic.twitter.com/xQMJ9OJ60y — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 12, 2021

C’est ainsi que Hamilton et Verstappen se sont retrouvés côte à côte, après que la monoplace de Latifi soit dégagée de la piste et que la course fut placée sous drapeau jaune. Le Néerlandais a saisi cette chance pour passer en tête de la course. Né en Belgique le 30 septembre 1997 et issu d’une famille de pilotes, un père ancien pilote de F1 et une mère ancienne pilote de karting, Verstappen a été le plus jeune pilote à prendre le départ d’un GP en 2015, à 17 ans, 5 mois et 15 jours, sous les couleurs de Toro Rosso. Il est ensuite devenu le plus jeune vainqueur en Espagne en 2016, à 18 ans, 7 mois et 15 jours, pour sa première chez Red Bull, entre autres records de précocité.

Ski alpin. Federica Brignone remporte le super-G de Saint-Moritz L’Italienne Federica Brignone a remporté, dimanche, le deuxième super-G de St Moritz, alors que ses compatriotes ont raflé quatre des huit places suivantes. Federica Brignone a signé son 17e succès en Coupe du monde, le cinquième en super-G, devant Elena Curtoni de 11/100e, sur un parcours particulièrement rapide. Le départ de la compétition a été décalé d’une quarantaine de minutes en raison du vent fort, soufflant dans le dos des concurrentes. Sofia Goggia, deuxième samedi, a skié prudemment (6e à 75/100e), confortant néanmoins sa deuxième place dans la course au gros globe tout en devenant seule leader du classement du super-G. Boxe. Nonito Donaire conserve son titre WBC des coqs Le Philippin Nonito Donaire, 39 ans, a conservé son titre mondial WBC des coqs en remportant par KO son combat face à son compatriote Reymart Gaballo samedi soir à Los Angeles. D’un crochet du gauche porté au corps, Donaire a envoyé au tapis Gaballo, 25 ans, à la fin du 4e round, lui infligeant la première défaite de sa carrière.