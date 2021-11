Coupe de la CAF. Berkane ramène un nul du Rwanda

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a arraché, dimanche 28 novembre, un nul précieux (0-0) face à l’Armée patriotique rwandaise (APR FC) à Kigali, dans le cadre du match aller du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Dans une rencontre très serrée, notamment lors de la seconde période, les visiteurs ont fait preuve d’une forme rude, parvenant à mélanger les cartes de l’adversaire et à contenir sa dangerosité offensive. Avec ce nul, les hommes de Florent Ibengue qui recevront, le 5 décembre à Berkane leurs adversaires pour le match retour, conservent toutes les chances de qualification à la phase groupes.

Premier league : Chelsea cale face à Manchester

Chelsea voit ses poursuivants Manchester City et Liverpool se rapprocher après avoir échoué à trouver la solution à domicile contre Manchester United (1-1), dimanche, lors de la 13e journée de la Premier League. Après leur match nul à Liverpool (1-1) fin août et leur défaite face à Manchester City (1-0) fin septembre, les Blues n’ont pas encore réussi à battre l’une des trois équipes qui avaient fini sur le podium la saison dernière.

Ils restent leaders avec 30 points, mais voient les menaces de Manchester City (29 points après sa victoire 2-1 face à West Ham) et de Liverpool (28 points après avoir battu Southampton 4-0 samedi) se préciser.

Serie A: l’AC Milan chute à nouveau contre Sassuolo

L’AC Milan ne relève pas la tête. Battus pour la première fois de la saison une semaine plus tôt à la Fiorentina, les Milanais ont cette fois plié contre Sassuolo (1-3) dimanche. En tête grâce à Romagnoli, les Lombards n’ont mené que trois minutes et ont fini à dix. Naples reste en tête et peut reprendre trois points d’avance dans la soirée.

Tennis. Coupe Davis : l’Espagne éliminée

L’Espagne, tenante du titre, a été éliminée de la Coupe Davis, dimanche après sa défaite 2-1 devant la Russie qui se qualifie pour les quarts au même titre que la Serbie de Novak Djokovic qui prend une place de meilleur deuxième. Feliciano Lopez avait apporté un premier point surprise à l’Espagne en battant Andrey Rublev, mais Daniil Medvedev avait aisément égalisé et le double Andrey Rublev/Aslan Karatsev a arraché le point de la victoire face à la paire espagnole Feliciano Lopez/Marcel Granollers. La Russie termine ainsi première du groupe A et l’Espagne deuxième mais avec un ratio de sets gagnés/perdus qui ne lui permet pas de se qualifier.

…L’Allemagne qualifié…

L’Allemagne s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la Coupe Davis en s’imposant face à l’Autriche (2-1), alors que la Serbie de Novak Djokovic recule à la 2e place du groupe F. Jurij Rodionov (139e) a donné aux Autrichiens le premier point de la rencontre en battant Dominik Koepfer (54e) 6-1, 7-5 en 1h27, avant que Jan-Lennard Struff (51e) ne remettent les équipes à égalité dans le match des N.1 en battant Dennis Novak (118e) 7-5, 6-4 en 1h13.

…Et le Danemark bat le Maroc

Le Danemark a accédé au groupe I (monde) de la Coupe Davis de tennis, après sa victoire devant le Maroc (3-1), lors de la 2è journée (groupe II) disputée dimanche au Royal Tennis Club de Marrakech. Les Danois ont empoché leur ticket après la victoire d’August Holmgren devant Elliot Benchetrit en deux manches 6-2, 6-0.

Plus tôt, le duo marocain composé de Lamine Ouhab et Elliot Benchetrit s’est incliné 4-6, 4-6 face au tandem Christian Sigsgaard Petersen/Frederik Nielsen. Samedi, les deux équipes étaient à égalité (1-1) après la défaite de Ouahab (813è mondial) face à August Holmgren et la victoire de Benchetrit (345è ATP) aux dépens de Christian Sigsgaard Petersen (969è mondial

Ski alpin: Mikaela Shiffrin s’adjuge le slalom de Killington

L’Américaine Mikaela Shiffrin s’est adjugée la 71e victoire en Coupe du monde de sa carrière dimanche à Killington (Etats-Unis), en dominant en slalom sa grande rivale Petra Vlhova. Shiffrin s’est imposée devant la Slovaque de 75/100e et la Suissesse Wendy Holdener de 83/100e, au lendemain de l’annulation du géant à cause des mauvaises conditions météo. L’Américaine a pris sa revanche grâce au meilleur chrono de la deuxième manche, après avoir été battue deux fois par Vlhova la semaine dernière sur les deux slaloms de Levi (Finlande), et reprend la tête du classement général à Vlhova, qu’elle devance de 20 points.

La triple gagnante du gros globe (de 2017 à 2019) reste invaincue en slalom dans la station du Vermont (nord-est), où elle a remporté les cinq courses disputées entre les piquets serrés depuis 2016. Shiffrin a réalisé sa deuxième victoire de l’hiver, après le géant d’ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre, la 71e de sa carrière sur le circuit mondial à seulement 26 ans.