Le président du Raja de Casablanca, Adil Hala, a réagi aux déclarations de Hicham Aït Menna, président du Wydad Casablanca, qui avait affirmé que « le championnat de la saison dernière a été volé au profit du FAR ».

« Il est clair que certains responsables, au lieu de se concentrer sur les affaires de leurs propres clubs, se précipitent à faire des accusations infondées, dans le but de réduire les pressions internes ou de s’attirer les faveurs de certains, tout en ignorant les principes de respect et de dignité que requiert la pratique sportive », a déclaré le président du Raja, cité dans un communiqué du club.

« Ce n’est pas la première fois que des propos dénigrants sont tenus à l’encontre de notre club, sans respecter le moindre code d’éthique. Cela est incompatible avec l’engagement de notre club à éviter de se mêler des affaires des autres », a-t-il ajouté.

Le président du Raja a également souligné que le club et ses responsables se concentrent sur leurs affaires internes, dans le but de se distinguer et de satisfaire leurs supporters, tout en restant ancrés dans une approche rationnelle, loin de la démagogie et des comportements irresponsables.

Hala a réaffirmé que le club avait déposé une plainte urgente auprès des autorités judiciaires compétentes, ainsi qu’auprès des instances sportives responsables de la gestion du football, en tête desquelles la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la Ligue Nationale de Football Professionnel. Il a insisté sur le fait que le club ne renoncerait pas à défendre ses droits.