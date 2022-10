Aziz El Badraoui, président du Raja Casablanca, a été reçu lundi à la préfecture de police de Casablanca suite à une plainte émise à son encontre par le journaliste Anouar Chafir, rapporte le journal arabophone Al Akhbar.

Le quotidien Al Akhbar, dans son édition du jeudi 27 octobre, précise que le président du Raja fait l’objet d’une plainte pour injures, diffamation, interception, enregistrement et diffusion d’une photographie d’une personne sans son consentement ainsi que pour diffusion et distribution de fausses allégations et de faits mensongers. «Des sources proches du dossier ont révélé que l’affaire a commencé lorsque Aziz El Badraoui a publié sur son compte Instagram, une photo d’Anouar Chafir avec un texte qui injurie, diffame ce dernier, et incite à la violence à son égard», lit-on entre les colonnes du quotidien.

Et cette publication aurait été postée par le président du Raja, en réponse à une information traitée et divulguée par Aouar Chafir selon laquelle, un contrat serait bientôt signé entre le Raja et son ancien joueur Mahmoud Benhalib. Selon Al Akhbar, le journaliste aurait même posté une photo du joueur où on le voit s’entraîner au complexe Oasis de Casablanca.

Toujours selon les propos du journal arabophone, l’avocat du journaliste a également notifié la suppression par Aziz El Badraoui de son poste quelques heures après sa publication, avant de supprimer la totalité de ses postes sur son réseau social Instagram. «Anoua Chafir a refusé de parler de l’affaire arguant que cette dernière était dores et déjà entre les mains de la justice. Il a par ailleurs porté plainte aussi contre les administrateurs des différents comptes et pages sur les réseaux sociaux pour l’avoir menacé», conclut Al Akhbar.