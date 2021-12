La 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN) se tiendra aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février 2022, a déclaré, lundi, à Yaoundé, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, écartant toute possibilité de report de cette compétition sportive africaine

‘’Je serai au Cameroun le 7 janvier (…) pour assister la CAN, qui commence le 9 janvier’’, a-t-il affirmé à la fin d’une visite au stade d’Olembé, situé dans la capitale camerounaise.

Après avoir visité cette infrastructure sportive où se tiendra le match d’ouverture de la CAN, entre le Cameroun et le Burkina Faso, M. Motsepe a invité les Africains à faire confiance au pays hôte et à la Confédération africaine de football, quant à l’organisation de cette compétition initialement prévue en 2021.

’’La CAN est un moment important pour les Camerounais et pour tous les Africains. Nous devons croire en nous-mêmes, croire en nos capacités’’, a-t-il lancé.

’’Si nous ne croyons pas en nous, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail abattu ici. Et cette CAN sera une réussite’’, a-t-il déclaré en compagnie du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o.

Le président de la CAF était arrivé lundi à Yaoundé en compagnie du premier vice-président de cette instance, Augustin Senghor, et de son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba.

La CAF ‘’a une idée claire de ce que nous souhaitons faire’’, a-t-il déclaré à des journalistes à la suite de sa visite du stade d’Olembé.

‘’Il est question d’organiser la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun, nous sommes très clairs en termes d’engagement : faire de la CAN au Cameroun un succès’’, a dit Patrice Motsepe avant d’ajouter : ‘’Je suis confiant. Nous voulons donner une bonne image du Cameroun et de l’Afrique au monde.’’

L’Association européenne de football et la Premier League ont menacé de ne pas libérer les joueurs africains évoluant dans les clubs européens en raison de la pandémie de Covid-19.

‘’Si nous pouvons rationaliser le calendrier, afin de garantir qu’une CAN ait lieu durant une fenêtre internationale plus longue à l’automne, plutôt qu’en janvier-février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d’assez important’’, a dit, récemment, le président de la Fifa, Gianni Infantino.