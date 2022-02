La Fédération Royale Marocaine de Football compte déposer son dossier pour organiser l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les ambitions du Maroc d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, se confirme, écrit sportnewsafrica. « D’après nos informations, la Fédération marocaine de football voit d’un bon œil l’organisation du tournoi continental et songe déjà à se positionner pour l’édition de 2027. Compte tenu des infrastructures déjà existantes dans le pays, récupérer celle de 2025 serait une aubaine », révèle le site spécialiste de l’information sportive.

En 2014, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait attribué les 3 prochaines CAN comme suit : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d’Ivoire et 2023 à la Guinée. Puis, la CAF en a décidé autrement en optant pour un nouveau calendrier, attribuant ainsi l’édition 2021 au Cameroun, celle de 2023 à la Côte d’Ivoire et enfin la Guinée qui a accepté d’organiser l’édition 2025.

Sauf que le pays est en manque sévère d’infrastructures capables d’accueillir, dans de bonnes conditions, un tel évènement. Si le gouvernement misait justement sur la compétition pour attirer les financements et participer au développement de sa nation, la Guinée pourrait simplement ne pas être prête pour 2025.