Les Lions de l’Atlas se sont assurés la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique grâce au résultat de la rencontre cet après-midi entre le Burundi et la Centrafrique qui s’est soldé sur un nul.

Les hommes de Vahid Halilhodzic se sont assurés leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu au Cameroun en 2022 avant même qu’ils ne foulent la pelouse du stade de Nouakchott où les attend un match ce soir face à la Mauritanie.

Grâce au match nul entre le Burundi et la Centrafrique (2-2) cet après-midi, ces deux pays ne peuvent plus rejoindre le Maroc au classement. Rappelons que le Maroc est leader de son groupe avec 10 points (4 matchs joués), suivi par le Burundi (5 points avec 5 matchs joués), la Mauritanie (5 points avec 4 matchs joués) et la République centrafricaine (4 points avec 5 matchs joués)