Le FC Barcelone conclut le transfert du jeune brésilien Gustavo Maia

Le FC Barcelone a conclu le recrutement du jeune attaquant brésilien Gustavo Maia, l’une des révélations de Sao Paulo cette année avant la suspension du championnat de football en raison du Covid-19.

Selon des médias locaux, Barcelone a recouru lundi à l’option d’achat de 70% des droits sportifs de l’attaquant de 19 ans, alors que Sao Paulo conservera les 30% restants des droits du joueur lors d’une future négociation par les Espagnols.

Le club catalan avait déjà payé un million d’euros pour l’exclusivité de cette option d’achat, fixée à une valeur totale de 4,5 millions d’euros.

Barcelone déboursera les 3,5 millions d’euros restants via un fonds d’investissement qui paiera le montant à Sao Paulo et accordera un crédit pour ce montant à Barcelone.

La valeur reçue, ajoutée à celle des autres négociations en 2019 avec les clubs européens, donnera au club pauliste un répit financier suite aux difficultés liées à l’arrêt des compétitions dans le deuxième pays le plus touché par la pandémie.

L’attaquant natif de la capitale Brasilia, a atteint la barre des trente buts en 36 matchs en 2018 et a été le meilleur buteur du championnat juniors de l’Etat le plus peuplé et le plus industrialisé du Brésil.