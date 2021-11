Le Raja de Casablanca, parvenu à un accord avec Lassaad Chabbi pour une séparation à l’amiable, vient d’engager Belge Marc Wilmots, ancien milieu de terrain des Diables Rouges comme nouveau entraineur, nous confirme une source du Raja.

Né le 22 février 1969, le prochain coach des Verts a entraîné les sélections de Côte d’Ivoire et d’Iran notamment. L’ancien « sénateur belge » aura du pain sur la planche pour remettre de l’ordre au sein des vestiaires des Verts où régnait la pagaille et certains joueurs ayant pris le dessus sur l’ancien entraîneur tunisien. Wilmots assurera également la mission de remettre sur rails un Raja en nette baisse de rendement.

Avec l’équipe de Belgique, il compte 70 sélections au poste d’attaquant. Wilmots a exercé également les fonctions de commentateur sportif et d’homme politique. Il est de juin 2012 à juillet 2016 l’entraîneur de l’équipe nationale belge de football. L’Union Belge décide de se séparer de lui à la suite de la défaite contre le pays de Galles, durant l’Euro 2016. Au début de sa carrière, on le surnomme « Le Taureau de Dongelberg », en référence à ses origines, son gabarit et sa combativité. Après son transfert à Schalke 04, le surnom qui lui est le plus souvent appliqué est « Willy » ou « Willie ».