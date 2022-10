La 33e édition du marathon et semi-marathon internationaux de Marrakech aura lieu dimanche 29 janvier 2023 et connaîtra la participation de 15.000 athlètes professionnels et amateurs.

Le top départ sera donné à partir du village du marathon, place du 11 novembre au quartier du Gueliz. Samedi 28 Janvier, soit la veille de l’événement, aura lieu une course de bienvenue et une course pour les marathoniens en herbe d’une distance de 3 kilomètres au profit des enfants scolarisés.

« Le Marathon International de Marrakech est un très grand vivier de lancement et de promotion de grandes Stars nationales talentueuses au potentiel énorme, devenu une manifestation athlétique majeure et d’envergure internationale », souligne le Directeur du marathon Mohamed Knidri, ancien Ministre de l’Education Nationale, Fondateur de l’Université Cadi Ayad (UCA) et président de l’Association Le Grand Atlas (AGA).

Cette 33e édition, les organisateurs ont voulu mettre en exergue aussi le riche patrimoine culturel marocain de l’ancestrale ville ocre, tout en rehaussant le secteur socio-économique du tourisme de la ville.