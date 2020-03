La suspension à vie de l’arbitre Hicham Tiyazi annulée en appel

La commission d’appel de la Fédération royale marocaine de football a annulé la décision de la Commission centrale d’arbitrage, visant à mettre fin à la carrière d’arbitre de Hicham Tiyazi.

Un communiqué de la fédération royale marocaine de football ainsi que la commission d’appel a pris la décision «d’annuler la décision du comité central d’arbitrage de mettre un terme définitif aux services de Hicham Tiyazi». L’affaire sera ainsi renvoyée à la même instance afin d’y statuer «conformément aux dispositions en vigueur en matière d’arbitrage et de discipline».

L’origine de la sanction, qui est tombé le 23 décembre 2019, est la manière «catastrophique» avec laquelle l’homme en noir a arbitré la rencontre entre le Youssoufia de Berrechid et l’Olympique de Khouribga, qui a «lourdement impacté le résultat du match», avec notamment 3 pénaltys sifflés, et loin d’être évidents. La rencontre s’est soldée par un 4-1 pour l’OCK, alors que l’équipe de Berrechid était en domination quasi-totale de la rencontre et s’est procurée les occasions les plus franches.