Du CHAN (compétition africaine dédiée aux joueurs locaux) à la Coupe Arabe des Nations, l’équipe nationale, dirigée par le technicien marocain, Lhoucine Ammouta, impressionne tant par ses résultats que par sa qualité de jeu. Certains s’amusent à comparer cette formation avec l’équipe A tandis que d’autres se demandent si les locaux ne sauraient mieux représenter le Maroc au Mondial 2022. Qu’en est-il réellement? Éclairage avec le technicien national, Abdelkader Youmir.

Les prestations de l’équipe nationale en Coupe Arabe des Nations qui se tient actuellement au Qatar séduisent. Au-delà des résultats et des victoires, c’est la mécanique du jeu et la cohésion entre les joueurs qui font l’unanimité.

Sur les réseaux sociaux, les supporters se disent fascinés par cette équipe. Ils idolâtrent le technicien marocain Lhoucine Ammouta. Et il y en a même qui voient en lui un excellent sélectionneur de l’équipe A. D’autres se demandent pourquoi ne pas jouer le Mondial avec cet effectif.

La formation d’Ammouta est-elle réellement meilleure que l’équipe A, menée par Vahid Halilhodzic ? Pour le technicien marocain Abdelkader Youmir, on ne peut pas comparer ces deux équipes : « Chaque effectif a ses contraintes et ses spécificités. Il s’agit de deux mondes complètement différents ». L’un où évoluent des joueurs principalement issus du championnat marocain qui jouent ensemble presque toute l’année. L’autre où se côtoient des footballeurs de niveau mondial qui se retrouvent le temps des trêves internationales.

Il faut aussi placer les performances de cette équipe dans son contexte. Car, comme nous l’explique Youmir, le football marocain évolue en zone Afrique et donc, il n’y a pas assez de données pour se comparer avec un bon nombre d’équipes de la Coupe Arabe qui, elles, jouent en Asie.

Si dans ce genre de compétition, les choses sérieuses débutent généralement après la phase de poules, les performances des Lions de l’Atlas sont, précise-t-il, le fruit d’un travail de longue haleine mené par Lhoucine Ammouta. « Cette équipe ne s’est pas construite en un jour. Ça a nécessité un travail de trois ans. Car, disons-le, il est difficile d’arriver à une telle cohésion entre les joueurs. Construire un collectif capable de livrer un jeu homogène n’est pas à la portée de n’importe quel entraineur », reconnaît Youmir. Pour lui, le secret d’Ammouta c’est la stabilité et la sérénité. En effet, l’équipe qui joue actuellement la Coupe arabe a la même ossature que celle qui a gagné le CHAN avec, en plus, quelques éléments évoluant dans des championnats arabes.

Sérénité et stabilité

« Lhoucine Ammouta bosse dans le calme, loin des regards. Il n’a pas la pression de la foule, ni encore moins celle des médias », estime Abdelkader Youmir. Contrairement à Vahid Halilhodzic qui, lui, est sous le feu des projecteurs. Le parcours sans faute des Lions de l’Atlas lors de la première phase des éliminatoires pour le Mondial 2022 n’a d’ailleurs pas épargné le sélectionneur de toute critique. Si les résultats sont là, le jeu n’a pas convaincu tout le monde.

Pour Youmir, les conditions ne sont pas les mêmes. « Un sélectionneur de l’équipe A se doit de gérer le temps, très court des concentrations. Il se doit d’être pragmatique et chercher surtout le résultat. Ces joueurs sont des pros. Ils passent plus de temps sur le visionnage et l’analyse des matchs que sur le terrain », explique-t-il. Il donne l’exemple du PSG qui survole la Ligue 1 tout en poursuivant son parcours en compétition européenne : « Ce club est aujourd’hui très critiqué par la presse en raison de son jeu qui déplait aux fans ».

« Si le jeu des locaux parait plus homogène, c’est justement parce que l’effectif a eu largement le temps de développer les mécanismes. Ils n’ont pas cette contrainte lié au calendrier international », affirme l’ancien coach du Kawkab avec qui il avait remporté la coupe de la Confédération africaine en 1997. En gros, il faut voir l’effectif d’Ammouta comme une équipe et non comme une sélection, résume-t-il.