Pour annoncer le tirage au sort des matchs barrages du Mondial 2022 zone Europe, la FIFA a utilisé une photographie s’apparentant à la porte du mausolée Mohammed V à Rabat. Indignés, les internautes marocains n’ont pas manqué de soulever cet emprunt culturel, obtenant le retrait de la publication postée sur Instagram.

La Fédération internationale de football association (Fifa) a finalement retiré de son compte Instagram une photo qui a largement indigné la Toile marocaine. Pour annoncer le tirage au sort des matchs barrages du Mondial 2002 zone Europe au Qatar, la Fifa a utilisé une image reprenant vraisemblablement la photographie de la porte du mausolée Mohammed V, à Rabat.

Les internautes marocains ont d’emblée reconnu le tombeau royale sur l’image partagée par la Fifa, et se sont plaints de son usage pour un événement qui n’a d’autant plus rien à voir avec le monument historique. Les internautes ont vivement critiqué la Fifa pour sa confusion entre les cultures de deux pays, le Qatar et le Maroc, tous deux arabes certes, mais bien distincts.

Ils ont ainsi appelé au boycott de l’institution à travers le hashtag #BoycottFifa, souhaitant la suppression de la publication. « Fifa, vous auriez dû organiser la coupe du monde au Maroc au lieu du Qatar, voler notre porte et l’installer là-bas, ou est-ce que tout est dans les plans de nouvel ordre mondial pour que nous perdions notre identité et que nous nous ressemblions tous ? », ont scandé plusieurs internautes en légende de leur appel au boycott.

Certains internautes ont même appelé à intervenir le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mehdi Bensaid, ainsi que Fouzi Lekjaa, membre du conseil de la Fifa et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Sous la pression et les protestations grandissantes, le Fifa a finalement retiré la dite publication Instagram.