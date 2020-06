La CAF décide de reporter d’un an la CAN 2021, les compétitions de clubs maintenues

Alors que la majorité des confédérations continentales n’ont pas encore tranché sur le sort réservé aux compétitions en cours ou prévues cette année, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter sa compétition phare, la CAN, et de changer de formule pour le déroulement des compétitions de clubs en cours.

Réuni au Caire aujourd’hui, le comité exécutif de la CAF a pris une série de mesures, qui n’ont pas encore été officialisées. Prévue en janvier 2021 au Cameroun, la CAN a été reportée d’un an pour des raisons logistiques et en raison des difficultés éventuelles pour effectuer les déplacements, annonce le site du journal français L’Equipe. Durant cette période se déroulera la version « locale » de la compétition, le CHAN, qui devait se dérouler en avril 2020.

Pour ce qui est des compétitions de club (Ligue des champions et Coupe des confédération), le comité exécutif de l’instance du football africain discute en ce moment de la possibilité de jouer les matchs restants (demi-finales/finales) en rencontres uniques à élimination directe, et dans un seul stade. La C1 devrait être jouée au Cameroun et la C2 au Maroc. Le Raja et le Wydad sont toujours en lice pour la première, et croiseront le fer respectivement contre le Zamalek et Al Ahly.

La Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d’Agadir s’affronteront quant à eux dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de la Confédération.