L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans (U17), initialement prévue du 13 au 31 mars au Maroc, a été annulée, a annoncé lundi la Confédération africaine de football (CAF).

Le comité d’urgence de la CAF, réuni lundi à Rabat, a décidé d’annuler l’édition 2021 de la compétition, indique l’instance dirigeante du football africain sur son site web.

Le comité dit avoir « pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées certaines des associations membres participantes ainsi que le pays hôte », ajoutant qu’ »il en ressort que la pandémie de coronavirus continue de présenter d’importants défis pour l’organisation d’événements sportifs internationaux ».

« En prenant en compte l’annulation par la FIFA de la Coupe du Monde des moins de 17 dont la CAN U-17 n’était plus qualificative, le Comité a en outre constaté la résurgence de la pandémie de Covid19, le durcissement des restrictions sur les voyages internationaux et l’incertitude sur l’évolution de la situation », poursuit la même source.

Douze sélections devaient prendre part à la phase finale, en l’occurrence le Maroc, pays organisateur, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.